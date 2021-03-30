美國為何要打壓中國？因為中國的創新優勢。中國大陸的創新能力，遠遠超乎大多數台灣人的認知，尤其沉溺於網路世界，以鍵盤打出愚蠢、呆滯、貧窮、落後、閉嘴無腦，來形容大陸的反中義和團。以為富士康只是一家勞力密集，員工數量龐大（是很龐大）的低階代工廠。甚至老一輩的反中先鋒，還將當年台灣加工出口區，勞動大軍的印象，復刻在大陸的產業界。

大陸的經濟實力，達到今天的地位，影響力強到必須由美國總統，親自出面遏制，根源就在於大陸源源不絕的創新能力，不但逐步追上美國，有些領域早已領先美國，領先世界。創新優勢，絕對是了解中國大陸，很重要的一個切入點。

◎台灣不熟悉的比亞迪，是豐田、賓士、奧迪的寶；還有吉利

比亞迪，又是一家台灣不太熟悉的汽車廠，它與豐田汽車各以五○%、五○%持股組新公司，生產全電動汽車。這是一個外行人看熱鬧，內行人看門道的信息。

豐田汽車與福斯汽車集團，在全球互爭第一第二。而比亞迪的歷史、規模、全球知名度，絕對難與豐田相提並論。

在大陸，中外合資汽車廠很多，以豐田為例，就有廣汽豐田，一汽豐田。這些合資廠是豐田帶著技術、零組件、人才「協助」合資生產且掛豐田品牌。

比亞迪、豐田各以五○%合組新公司，表示強勢大腕的豐田，有求於比亞迪擁有的電動汽車技術，因比亞迪的技術是豐田所欠缺的。這是強強合組的公司，比亞迪提供電能技術，豐田提供專長的汽車製造技術，各有所長，互補所短，所以各持五○%，誰也控制不了誰，可能不用比亞迪也不用豐田，另創新品牌行銷。

做為二十一世紀能源車的創新能力，中國比亞迪被肯定。

不只豐田，最早是巴菲特看好比亞迪，帶頭投資。其次是賓士與比亞迪合作，創全新能源車「趨勢」品牌。接著是豐田，而Audi正在排隊洽談中。他們之間合作創新品牌，是否必然成功，尚須市場考驗。但以豐田、賓士、奧迪（屬福斯集團）的地位，選擇比亞迪，印證了它的創新優勢。這就是中國大陸以創新優勢，建構出電能及電動車的新領域。

還有一家，絕大多數台灣人沒聽過，就算聽過，也不以為然，名叫吉利汽車。吉利汽車曾是大陸最廉價車的代表。創辦人李書福於一九九四年，以機車製造業投入汽車產業。他很樂觀的認為：「汽車，不就是兩輛摩托車，加上二排沙發椅，就成了。」因此被譏笑「農夫造汽車」。但是千萬不能小看吉利，以吉利的發展，李書福的願景：「不是世界汽車跑遍全中國，而是吉利汽車跑遍全世界。」必會實現。

他成功的創新優勢，在於他敢創新開拓，僅二十二年時間，吉利汽車集團的規模，是中國汽車界最具全球化的公司。他擁有以下品牌或股權：

1.馳名全世界，獨一無二車型的倫敦計程車

2.瑞典Volvo沃爾沃（富豪）汽車

3.德國賓士9.69%股權，是賓士最大個人股東

4.英國蓮花跑車

5.馬來西亞普騰汽車公司

6.賓士子公司的smart汽車，並以全電動化出廠

◎藥明康德是什麼公司

有一家新創公司，成立於二○○○年，名稱是「藥明康德」，它是全世界最大的藥品研發平台。他的創新在於提供一個開放式的平台，讓藥物研發者，小自一個人，大至全球藥物公司，都可以在這平台上，就各自擁有的專項，結合其他已擁有的專項，相互銜接。藥物研究的特點是時間長、資金投入極大，如馬拉松一般；一個人跑很辛苦，跌倒，要爬起來再跑，可能就沒機會，或沒了體力。跑不到終點，就退出了。

藥明康德為新藥開發，提供一個馬拉松接力賽的平台，大家各以所長接力完成。他以創新的觀念，如阿里巴巴的電商平台，降低開店創業的門檻，人人可創業成老闆一般。藥物研發也可以如此，只要你有開頭，來到藥明康德平台，大家接力完成理想。（待續）