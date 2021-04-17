今年首度出現人口負成長，面對少子化危機，民進黨立委提案修正《性別工作平等法》，擬將產假自8周增至14周。這項修法看似有助刺激生育率，實質上是治標不治本，政府若不願解決青壯世代不願生、不敢生的最關鍵原因：高房價，拋再多補償性作為，都只會是無法切中要害的花拳繡腿。

立法院日前通過房地合一稅2.0。部分媒體一度說這是「核彈來襲」，但事實證明，這次修法不僅未能緩解房價問題，反而成為房市的打氣機。

根據最新統計，以北台灣為例，今年第一季新成屋、預售屋平均成交價全面走揚，基隆、新竹改寫歷史新高價，台北、新北及桃園則創下反彈以來最高點，北市每坪均價更暌違5年重返9字頭。

有業界人士不諱言地說，「只要市場結構性因素無法改變，漲勢將延續下去」。所謂「結構性因素」，其實就是8個字：利率不升、房市不降。即便政府已刻意拉高交易稅率，但只要貸款利率讓囤房趨近零成本，房地合一2.0勢必難以有效逼迫降價，甚至會讓售屋者將因政策多出的成本轉移到房價。

或許政府總能找到理由說明低利率不是高房價的元凶，但深居高閣的官員們若到房屋市場走一遭，十之八九都會聽見代銷、房仲告訴你「利率這麼低，現在不買只會更貴」。

政治獻金與政商間的既得利益，確實讓朝野有默契地對打房這件事敷衍了事。只是，從荒謬的房價所得比來看，面對眼前畸形的房屋市場，政府有責任以更強勢的手段，修正遠超乎青壯世代負擔能力的房價，如果只想靠房地合一稅、提高產假天數這類花拳繡腿搶救生育率，這不僅是緣木求魚，更是在打假球。