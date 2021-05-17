隨著疫情大爆發引爆確診數狂增加，暴露政府一年的備戰防疫，連基本普篩能量都沒無法達到！

這不做普筛的过度自信喊話,民眾只能害怕到自我防疫超前部署。這政府无能防疫又要人民相信，應該是全世界最罕見的防疫怪現象。

一路不接納普篩建言的消極防疫心態，目前真成為全民苦果。從週末最熱鬧的台北信義區，看見民眾因怕染疫，只能無奈不出門的現象，真像極了「罕見末日」！

反觀，駐日代表謝長廷則大讚「台灣人這麼團結有防疫概念，舉世罕見，日本媒體也特別報導，值得鼓掌，只要堅持兩星期，真的可以再創造一次台灣奇蹟。」

怎不思考政府這一年來到底做了什麽防疫準備？這種老是自我感覺良好的防疫觀，只要人民吹捧，不接受專業防疫批判。

隨著雙北地區升級為「三級防疫警戒」開始，雖然還沒進入「封城」限流最糟狀況，但可看見民眾預期高度恐懼的心理，一切都來自於政府防疫仍是政治口號，實際行動卻處於歸零。

最終，民眾只能冒著群聚染疫風險排隊搶購民生物資，儘管政府不斷信心喊話「不要搶！絕對物資充裕買得到」。但隨著進入賣場前需填寫「實聯制」，並且針對特定商品發出「限購令」消息一出，民眾還會相信當初防疫神話？

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