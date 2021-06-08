針對日本有上千萬劑即將過期但不準備施打的AZ疫苗，但只捐給台灣124萬劑，不免引發網友質疑，因為台灣政府「只要少量應急」，以便7月之後打本土疫苗，特別是日本外相的說辭也印證了這一點。

民進黨發言主謝佩芬聲稱網友扭曲日本外相茂木的說法，但是卻越描越黑。謝佩芬說，茂木在各場合說法的意思都是：「我們的認知是，預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，而『目前』台灣面臨的是很緊急迫切的需求。」

請問發言人，茂木何以認定台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備？難道不是民進黨政府及外交官爭取捐贈疫苗時釋放給日方的訊息嗎？

民進黨政府採購疫苗進度一再跳票。衛福部長陳時中今天證實外國疫苗到貨不如預期，COVAX和AZ疫苗恐將延遲，7月之後才會進來。而行政院長蘇貞昌今天在立法院報告又表示，預計8月底，共會有約1千萬劑的疫苗到位，但國人已很難再相信疫苗採購進度的時程，屆時恐怕又會有諸多托詞。

尤其是在立委追問下，陳時中表示這1千萬劑的疫苗中約有100多萬劑為本土疫苗。且就在今天高端疫苗股價上演地天板行情，從早盤幾乎再度殺到跌停很快就有神秘買盤拉到漲停，恐怕就是看準了政府鐵了心要護航本土疫苗。

我們很感激日本對台灣的捐贈，數量無論多寡，都是心意，但124萬這個數字的背後，是民進黨政府的疫苗政策，就是一個「賭」字。我們不唱衰本土疫苗，但請政府給人民選擇，不要把2300萬全島的命，賭在一支尚未解盲的疫苗之上。

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