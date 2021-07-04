中共總書記習近平在7月1日上午於北京的中共成立100周年大會的慶典上，就有關兩岸問題的談話，他說「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟，團結向前，堅決粉碎任何台獨陰謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估，中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大能力。」

習近平的這番談話，西方國家的解讀仍不脫北京政府對台灣恫嚇等等，在我們的觀察，習近平只是重申對台的一貫主張，亦即一個中國原則、九二共識、和平統一。這次則加上「中國共產黨的歷史任務」。

在此，我們可以談談，一個中國，和一個中國的原則的差異性，然後理應可以看到兩岸和平統一的未來願景。

中華人民共和國政府於1949年10月1日在北京成立。中華民國政府在同年12月7日，經由南京、廣州、重慶、成都迫遷到台灣台北，3天後開始辦公。從此開始了「一國兩府」的兩岸政府運作。中華民國政府則在「一個中國」的堅持之下，代表包括大陸和台灣的行政治權體系，在聯合國保有代表中國在聯合國的席次和常任安全理事國。1971年10月25曰，聯合國大會2758號決議，在第26屆聯合國大會會議上表決並通過，「關於恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。由中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國擁有的中國代表權席位。從此中華人民共和國北京政府代表了兩岸，進入了聯合國，取得了中華民國原來在聯合國所有的位置和權利及義務。

從走過的歷史痕跡來看，中華民國政府在兩蔣時代，堅持的是「一個中國」的政策，亦即「漢賊不兩立」，有你無我的唯一中國代表權。北京政府在國際秩序上，亦宣稱中華人民共和國是唯一的中國代表。在《中美建交公報》上，「美國承認中華人民共和國是中國唯一的合法政府，承認中國的立場，只有一個中國，台灣是中國的一部分」。大陸在1979年，鄧小平倡導下，「在一個中國原則下，什麼都可以談」。江澤民在1995年1月，有關台灣的談話，明確指出「堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提」。

一個中國和一個中國原則是不一樣的，「一個中國」是漢賊不兩立、「一個中國原則」是漢賊彼此還有空間可以談，不是你死我活的唯一對立。北京政府在國際秩序的話語權下，當然表示，中華人民共和國是唯一中國的合法政權，但是進入聯合國後，為了表示對台灣問題的彈性，經常強調，「一個中國的原則」，這當然歸功於鄧小平是原創者。

如果北京政府要的是一個中國，那麼台灣是沒什麼可談的空間。也因為這樣，我們才有「中華台北」的奧運模式，重返奧會、我們才能重新加入世界貿易組織。因此，北京的「一個中國原則」，只要兩岸有緩解的空間、只要台灣當局，重返九二共識，亦即模糊的「一中各表」，相信北京當局也不會堅持明確的「一中同表」。

習近平在百年黨慶上，對台灣的發言，我們理應清楚，仍然是善意的。關心兩岸持續交流合作的人，應當慶幸，西方國家，特別是美國，因為警覺中國大陸的崛起，美國將喪失定於一尊的世界霸權，因此美國圖謀聯合一切可以串連的國家來對付中國大陸。但是北京政府對台灣的態度，仍然是一以貫之，並未因為民進黨當局和美國沆瀣一氣而有重大的改變。這也讓我們體會到中國大陸，終究還是有大國的氣度和寬容。

（作者為中華戰略學會研究員）

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