「編級考試」這個塵封在父親的少年記憶中，沉寂多年的歷史名詞，在父親生前最後數年與我的閒聊間，又重新打開晾曬了出來，見證了父親經歷兵馬倥傯的慘淡歲月。

父親在小學畢業後，於1943年考入長沙市立中學初中部就讀。翌年，日軍發動第4次長沙會戰，並先行派遣軍機對長沙市區進行輪番轟炸，某日父親到了學校，只見校舍殘破，人去樓空，學校已無預警地停辦了，父親只得回到鄉間老家避難，賦閒在家。

抗日勝利後，父親承族中耆老指引，前往長沙市湖南省復員委員會登記，冀望重返校園。不過湖南省各中、高級學府，均於抗戰末期遷往湘西山區的國民政府管轄區，尚不及搬回原址復校，因此所有登記的中學肄業青少年，均乘坐政府所安排的美制軍用大卡車，浩浩蕩蕩地前往湘西山城沅陵，向國立第九戰時中學報到。

當時落後的中國社會，個人沒有身分證明，戶政沒有戶籍謄本，兵慌馬亂之際，學生們的相關學習證件，諸如畢業證書，在學證明，成績單，全數付之闕如。國立第九戰時中學安排報到各學員即刻參加「編級考試」，亦即出卷一分，內容涵蓋初一到高三合計6年的學程，姑不論應試者原先肄業的年級別，一律按照考試分數來重新分發就學。當時考試有國文，英文，和數學三門主科，尚有理化或史地等供較高年級學生測試之用。

編級考試時間冗長煎熬，題目五花八門，父親一試之下竟幸運地分到了初三，連未曾修習過的初二學程也免了。而與父親同行的彭伯伯，抗戰末期已進入高二就讀，但依這次編級考試的成績卻分到了初三，他心有不甘也只能自行返回長沙，另做打算。就此，父親隻身在湘西山城待了一年完成初中課程，國立第九戰時中學也在這期間奉令就地改制為湖南省立沅陵中學了。

畢業後，父親考入湖南省立第一高中學習了半年，又轉入南京國民革命軍遺族學校就讀，雖手持高一上學期的成績單，但應遺族學校要求，再次參加了編級考試，試後父親如願留在遺族學校最高班高一下學期修習。爾後，父親求學深造，均按照正常的流程，繳驗個人身分證明，學歷證件，參與入學考試，昔時的兩次編級考試也逐漸淡出了父親的視野了。

試想，於戰火紛飛的歲月中，在羸弱的神州大地上，應急的「編級考試」伴隨著流亡學子，輔導指引了千萬的知識青年和青少年就學，也藉此培育了源源的國家新血，方能維持國家命脈於不墜。不過權宜的戰時舉措已完成了大時代階段性的任務，更何況，中華民族偉大復興的新時代已來臨，烽火時代的編級考試也終究引退謝幕，回歸歷史的塵土中。

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】