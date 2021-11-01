根據國防部即時軍事動態10月31日發布共機8架在台灣西南空域活動（1架運-8反潛機、6架殲-16戰機與1架空警-500預警機），其中運-8反潛機穿越巴士海峽抵達台灣東部外海後折返；同日稍晚日本防衛省統合幕僚監部公布3架共機（運-9情報蒐集機1架、運-9反潛機2架）由東海經宮古海峽抵西太平洋、菲律賓海活動。兩起共機編組分別在台灣周邊空域形成南北夾擊並不尋常，引發國人關注。

事實上，美軍在此區域出動軍機也很熱鬧，據中國大陸南海戰略態勢感知網站公布，10月31日上午，美空軍1架WC-135W核物質偵察機、1架E-8C空地監視機及美海軍2架P-8A反潛巡邏機、1架EP-3E電子偵察機共計5架偵察機，由西太平洋經巴士海峽前往南海活動。同時，美海軍「卡爾‧文森號」航母、「傑克森號」瀕海戰鬥艦與日海自「加賀號」直升機驅逐艦也在納土納群島東北海域，南海開展聯合行動。

媒體指稱在日本加賀號及1艘日本驅逐艦的後方，緊跟著1艘中共054A型驅逐艦，而美軍航母戰鬥群的周邊則有1艘054A、1艘 056驅逐艦，以及一艘可能是815型電子偵察船進行近距離監控。美方卡爾‧文森號的前方是史托克戴爾號飛彈驅逐艦與施洛號飛彈巡洋艦，一旁還有查普蘭湖號飛彈巡洋艦。

接續31日稍晚日本防衛省統合幕僚監部公布3架共機（運-9情報蒐集機1架、運-9反潛機2架）由東海經宮古海峽抵西太平洋、菲律賓海活動，日本自衛隊出動戰鬥機進行應對。有關上述共機於31日兵分北、南兩路到達台灣東部空域，形成夾擊態勢，引發國內外人士關注。據此提出個人幾點看法：

10月31日中共軍機擾台又起，實則可能係針對美日海軍聯合演訓而來。（示意圖，作者陸文浩繪製）

首先，如示意圖（見上圖）會引人許多遐想，除了中共軍機又來「繞台」之外，也會覺得跟近期總統蔡英文提出「新兩國論」、台灣與友台國家積極推動進入聯合國體系國際組織等有關，並引發大陸外交部、國台辦、解放軍等發言人，連番強烈抗議。其實，這都不是軍事上最立即要處理的事情。畢竟長久以來，中共認為台灣要「謀獨」也不是一天兩天的事情。

其次，31日共機派遣3架（1架情報蒐集機、2架反潛機）等特種機型軍機，由東海、飛抵台灣東部空域，依據共軍情報偵蒐機活動區域，宮古島、石垣島、與那國嶼東南、日本防衛省決定在2022年底前，在日本西南諸島奄美大島、沖繩本島、宮古島、石垣島部署飛彈（地空、岸艦）部隊，以及與那國嶼部署電子戰部隊等，相信共機在台灣東部海空域，主要是針對日本宮古島、石垣島以及與那國嶼等進行電子訊號蒐集，但也不排除順勢對我東部軍事設施進行情蒐任務。

接續，31日上午台灣西南空域空警-500機進行戰場指揮管制6架殲16戰機，以應對美軍5架偵察機由西太平洋經巴士海峽抵南海空域，進行大陸沿海地面、海面，以及水下情蒐活動。另外，由於運-8反潛機1架單獨，經巴士海峽繞道台灣東南空域航跡、反潛機特性，近期美軍核動力潛艦因應「印太戰略」南海部署，推斷運-8反潛機係進行反潛任務。但如果，將宮古與巴士海峽分別進入到西太平洋的反潛機，依據3架反潛機及日方提供2架反潛機盤旋示意圖等推論，不排除該區域水下有不明國籍潛艦。

最後，美海軍「卡爾‧文森號」航母以及戰鬥群等其他護衛艦船與日本海上自衛隊「加賀號」直升機驅逐艦等，在南海開展聯合演訓行動，據此，有理由相信中共南部戰區派遣3艘作戰艦（054A型2艘、056型1艘）作為監視美日航母艦隊演訓；而另派遣情報偵蒐船1艘對美日艦船進行電子電訊情報蒐集。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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