有人問，現在台灣哪一項工作最危險？最不為大家所樂於接受？答案是超商店員。

連續好幾起超商店員被客人毆打、挖眼甚至刺死事件，肇事原因都因為店員提醒要戴好口罩，引起客人不滿而動粗。以致現在超商招不到人，大夜班只好店長親自下海。

社會怎會變成這個樣子，國內疫情沒搞好，疫苗短缺、疫情遲遲無法控制，弄得人心惶惶，大家心裡都不好受，當然遇到一點撩撥就會引起事端；偏偏這個時候｢四大公投｣也來湊熱鬧，政府花費5800多萬到各地演講、舉辦說明會，更是弄得人心浮躁、不得安寧。

始作俑者就是因為防疫工作沒搞好，以致造成長期警戒，店家無法開門做生意，倒店的倒店、歇業的歇業，觀光地區成了廢墟、夜市人潮稀稀落落、醫院成了禁地不讓人探病、變多了的是｢棒球隊｣，居然敢在警局門口砸車....光怪陸離的事層出不窮，彷彿成了人間地獄。

但翻轉另一個畫面，政府大員無視防疫規定，公然出席私人邀宴場所，席間不戴口罩、不保持社交距離、抽菸、喝酒、嗨唱...。看在民眾眼裡如同天上人間，真是情何以堪？

如果疫苗可以打好打滿、疫情受到控制，哪會發生這些問題，這又該去問誰呢？

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