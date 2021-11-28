星座專家唐綺陽在臉書粉專分享下周（11/29-12/05）星象，提到12月即將來臨，雖然海王星開始順行，只剩天王星一顆星逆行，但還是不能掉以輕心，因為年底木星將會二度進入雙魚，上次木雙魚時正是台灣三級警戒期間，所以千萬不能小看，從12月中旬開始到明年5月中旬都要非常謹慎小心。

唐綺陽指出，今年第一次木星在雙魚的時間點是5月到7月，而當時正好是疫情蔓延、台灣三級警戒期間，生活和各個產業都受到極大影響，由於雙魚的「蔓延之力」讓它向來與傳染病連結，再加上木星會幫助它蔓延更快、擴散更大，所以這次年底木星二度衝刺進入雙魚絕對不能小看，在這段期間，也就是今年12月中旬到明年5月中旬，都必須非常謹慎、不要掉以輕心。

此外，現在已經告別了今年最後的對分相（火星、天王星），諸星開始形成「星座連珠」，目前連珠於天蠍和雙魚區間，都是和「社會、大我」有關，所以發生的事都會凸顯社會議題，進而推動社會進步，唐綺陽也說：「每個人都不能置身事外，遲早會影響到自己」。

而下周海王星即將順行，之後就會只剩下天王星「一星逆行」，海王星順行後大家都該開始面對現實，不能再放鬆下去，就如同前面提到的，必須關注疫情、謹慎小心，同時修正之前逃避的態度，「因為逃避可恥且無用啊！」，面對南非變種病毒來襲，防疫之戰仍未結束，大家還是要持續勤洗手、勤消毒、戴口罩，不要鬆懈下來，以免好不容易恢復正常的生活又將受到影響。