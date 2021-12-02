網安設備廠其陽(3564)受惠生產及缺料改善、產品漲價效益顯現，2021年11月合併營收雙位數「雙升」衝上2.43億元新高。公司看好營運逐步回升，並專注高階網路安全硬體平台的開發與銷售，預期進行中的5G專案出貨可望逐步放量，認為2022年將是豐收的一年。

其陽公布2021年11月自結合併營收2.43億元，較10月1.67億元成長達45.39％、較去年同期1.76億元成長達37.8％，改寫歷史新高。累計前10月合併營收17.27億元，較去年同期15.29億元成長達12.94％，續創同期新高。

其陽因零組件缺料、工作天數較少及母公司友通遷廠減少主板出貨影響，10月營收成長動能稍緩。董事長李昌鴻表示，隨著友通廠房完成搬遷、生產逐步回升，11月出貨狀況將恢復正常水位，配合產品漲價效益顯現，可望帶動後續營運成長。

李昌鴻指出，考量高階網安設備未來需求成長可期，友通2年前投資入股其陽後，將其陽定位為以網安為主的專業公司。透過調整產品結構後，其陽目前產品平均售價（ASP）已較以往提升超過50％，網安設備需求今年以來亦明顯提升。

而疫情帶動的遠端及在家工作型態，去年迄今大幅推升網路流量及敏感數據傳送，使電腦病毒與駭客攻擊也層出不窮。李昌鴻表示，其陽多年來耕耘網路安全硬體平台，在今年展現豐碩成果，隨著市場需求增加同步成長，使接單狀況創下歷年最佳記錄。

李昌鴻表示，第四季仍有非常多訂單未完成，目前仍在致力滿足客戶訂單需求。未來將專注高階網路安全硬體平台的開發與銷售，目前進行中的5G專案，預期在明年首季後可望逐步放量出貨，預期2022年將是其陽豐收的一年，最大壓力仍是如何出貨給客戶。