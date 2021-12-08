葡萄王(1707)三大事業體發威，11月合併營收創歷史高，公司看好第四季營收，可望戰全年高峰。葡萄王11月合併營收10.58億元，月增31.39%、年增9.88%；前11個月營收87.43億，年增7.66%。

葡萄王第4季整體需求強勢，子公司葡眾表現亮眼，月增、年增同步成長；母公司台灣葡萄王自有品牌雙11活動加上海外代工訂單持續上升，拉抬11月份業績成長。集團看好第四季營收，可望戰全年高峰。

Q4產業旺季發酵，葡萄王子公司葡眾11月營收衝高達8.78億元，月增35.12%、年增8.49%。10月26日開始為期二個月的葡眾感謝祭活動，加上新品上市，使得單月營收表現寫下繼去年12月以來次高。搶攻年底最後1個月會員衝聘高峰，Q4營收站上新高勢在必行。

台灣葡萄王11月份營收年增42.79%，前11月年增40.92%。海外代工業務持續唱旺，國內、外成品代工合計有超過1.5倍的成長率，葡萄王結盟全宇在馬來西亞合資所成立GK BIO，本月訂單也較同期增加，投資已見效益，帶動營收3位數年成長達125.52%。

上海葡萄王11月營收月增39.05%、年增1.08%，累積1~11月年增13.48%。隨著傳統旺季持續發酵，訂單、出貨狀況皆順暢，上海葡萄王表示，12月預期維持同比年成長正向趨勢，全年營收朝雙位數成長前進。面對原物料價格波動、供電緊張等不確定因素，將持續優化供應鏈及提升生產效能，以積極布局2022。