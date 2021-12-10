針對台海情勢，美國一日兩彈。國務卿布林肯說，北京不滿足於維持了四十多年和平的兩岸現狀，如今北京似乎想採取不同做法。白宮國家安全顧問蘇利文則說，美國將從外交和嚇阻的角度，採取一切行動，確保中國大陸無法武統台灣。言猶在耳，24小時後，尼加拉瓜宣布即日起斷絕和台灣的外交關係。

以子之矛攻子之盾。不知道尼加拉瓜與台灣斷交，和中國復交，算不算和平改變兩岸現狀?2008到2016年間，兩岸簽署了23項協議，經貿、文化、航班、旅遊，往來熱絡，算不算和平的兩岸現狀?這樣和平的兩岸現狀，何時聽說北京感到不滿足?2016年蔡英文宣布不承認九二共識，反中抗中，推動台灣以主權國家名義參與國際組織，算不算和平改變現狀?如果，蔡英文的舉措是和平改變現狀，為什麼2016年前兩岸現狀的改變，就不是和平改變現狀?

當台美政要、軍方領袖和智庫頻頻說「維持台海現狀」時，我們不妨反問:在動態的國際環境裡，有甚麼現狀是能夠維持的?如果美國可以用武力改變阿富汗、伊拉克和敘利亞的現狀，又有甚麼立場反對中國用武力改變兩岸現狀呢?尼加拉瓜可以用「非武力」的方式，遠端改變兩岸現狀，美國又如何去防患於未然?

「現狀」時時在變。就兩岸關係而言，「維持兩岸現狀」的真正意思就是「維持兩岸分裂現狀」，不支持台灣獨立，也不樂見兩岸和平統一。美國用維持現狀的緊箍咒，試圖維繫即將逝去的霸權，卻以兩岸人民為芻狗。

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