行政院政務委員唐鳳日前以「台灣數位部長」的身分，應邀在韓國「第四次工業革命委員會」的活動中發表演講。卻在演講當天一大早突然接到韓方以電子郵件通知取消。

「第四次工業革命委員會」是由韓國總統文在寅成立，主要職責是研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，透過國家級的政策與資源協助發展與第四次工業革命相關的產業。

唐鳳應邀在這個具官方色彩的委員會演講，本是蔡政府大外宣及大內宣的好題材，沒想到卻被粗糙且粗暴的手法取消，可見韓方根本沒把蔡政府和台灣放在眼裡。

這不禁令人想到稍早之前，唐鳳代表蔡政府參加美國主辦的「民主峰會」線上會議時，在分組會議簡報中秀出一張將台灣與中國大陸標示不同顏色的圖卡，結果她的影像瞬間消失變成一片黑，只剩下聲音和一張寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡。

唐鳳接連2次「被缺席」，而且都是臨時的決定，完全不顧台灣和唐鳳的尊嚴與面子，真是讓蔡政府既窩囊又丟臉，箇中緣由大家心知肚明。

美方好歹還會假裝掩飾一下，稱唐鳳說話時的畫面被卡，只是個「無心之過」，是會議的螢幕共享所導致的「混亂」，屬於技術問題。這次韓國外交部表示，是「綜合考量各種因素」後，做了取消唐鳳演講的決定，主辦單位則明確表示原因是「考量兩岸關係各層面」。然而，如果真是有此考量，那當初又為何要邀請唐鳳演講呢？韓方的舉動難免令人聯想，是否與唐鳳在美國民主峰會上所創造的「意外驚嚇」有關？

台美關係再怎麼「堅若磐石」，「一中紅線」還是明確地畫在那裡，民進黨政府別老想著要飛象過河、偷渡台獨，否則難免就會自取其辱了。