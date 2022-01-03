2022年到來，台灣又要進入新一輪的選戰周期，「抗中保台」主軸會不會貫穿今年年底的縣市長選舉？答案似乎已經相當清晰。2018年選戰，民進黨打出「反併吞」遭遇滑鐵盧，但2019年北京對台促統談話與香港反送中「助攻」之後，美中矛盾日漸加劇，綠營操作「抗中」日臻成熟，既有以鞏固政權為目標的常態性宣傳，也有以贏得選舉為目標的戰時動員體制，預料今年縣市長選舉還是會被操作為「主權保衛戰」。

果然，兩岸高層的元旦談話，開啟了新一輪政治對抗的序幕。去年倒數第2天，大陸國防部撂下狠話，稱解放軍向台海出動的飛機架次「只會多、不會少」，暗指今年台海將更加波濤洶湧；次日中共領導人習近平的新年電視賀詞，強調「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」，直接訴諸統一。而蔡總統的元旦文告，對北京「硬中有軟」，既有挺香港自由民主、警告對岸勿「軍事冒進」的硬表態，也有「照顧好人民生活」、「以和平方式共同面對問題」的軟喊話，但國台辦發言人一以貫之地以「謀獨挑釁」回擊。

大陸駐美大使秦剛在去年年終「爐邊談話」透露，北京更希望從中美關係這個「根源」管控台獨、預防危機、維護台海穩定局面，但大陸如果要實現對台的既定政治目標，這個「根源」並非美國，而是2300萬台灣人民。

今年是香港特區成立25周年，北京應該從這25年的香江風雨中有所體悟。當年中英就香港達成共識後，北京曾以為一部《基本法》就可一勞永逸，卻在25年來始終難以有效因應香港內部親泛民、親西方、親本土的社會力量存在的事實，最終導致這股力量在2019年徹底站在北京對立面。去年年底香港立法會選舉僅有135萬人投票、30%的投票率，能否刺激北京思考如何以此為鑒，面對台灣人民？

如果結合2020大選與去年四大公投揭示的台灣民意版圖，基本可以在兩岸關係立場上，清晰畫分出3個板塊：約400萬人主張「和中」，樂見兩岸交流合作的大方向；約400萬人主張「抗中」，堅決反對統一與中共對台政策；還有約600萬人，他們傾向維持兩岸分治現狀，既反感綠營藉反中、抗中議題對內破壞民主、掩蓋施政弊端，也希望現有兩岸經貿關係可以繼續下去，並讓台灣持續受益，但尚不信任中共對台言行以及「一國兩制」等各類對台的促統宣傳。簡言之，這部分民眾不反中，但也不親中，反對台獨帶來戰亂，卻又懼怕統一後直接被中共管治。

事實上，這600萬人才是決定歷次台灣選舉的關鍵力量，也是影響台灣兩岸路線的最重要群體。2020大選，這個群體大部分倒向蔡英文；2021四大公投，他們卻在「抗中有理」論述前選擇迴避、觀望。展望2022和2024兩場大選，民進黨勢必要透過「聯美」與「拒統」重新喚醒這600萬人，國民黨積極恢復對美關係，用意同樣在此。至於民眾黨的支持者本來就在這600萬人中，如何最大化吸票是柯文哲最大的考驗。

藍綠白摩拳擦掌，都瞄準了這塊必爭之地，何時大陸的對台政策言行能讓這600萬人產生正面觀感，才是北京口中兩岸「主動權」、「主導權」在台灣社會真正落地的那一天。

（作者為智庫研究員）