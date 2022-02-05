在奧運會這種政治意涵十足的場合，兩岸的政治糾結自然免不了再度上台展示一番，不過這次的名稱爭議似乎都在被刻意地低調處理，反而是一次不起眼的社交平台發文，引起了相當大的波瀾，「難能可貴」的是，這次是藍綠一齊上陣。

台灣競速滑冰選手黃郁婷身著大陸選手服拍了影片，並上傳網路，迅即引發藍綠一致撻伐，更有政客將其上綱到「敵我之爭」，網路鄉民自然也是紛紛起哄，指其準備加入大陸籍。從政治的角度來審視黃郁婷的這一動作，確實有太多的炒作空間，有意思之處恰恰在於，如果一個人沒有太多的政治思考，反而會將這一件事視為稀鬆平常，許多大陸遊客來台灣旅遊，最愛去的地方莫過於那些具有濃濃政治意涵的場所，某種程度上說，這就是對兩岸政治爭議的「祛魅」，畢竟，比起兩岸真正的爭議，這些符號與象徵其實都不過是口舌之爭。

不過，與其說這是政治思維和非政治思維的區別，不如說是老政客與新世代的區別，藍綠意識形態雖然殊異，但從思維上看都是十足的老舊僵化，根本搞不清楚青年新世代的所思所想。新世代最典型的大陸觀恰恰是這種「祛魅」，他們沒有老一代所謂本土派的意識形態牽絆，也沒有對抗威權的種種公仇與私怨，他們眼中的中國大陸，不像老一代那樣建立在國民黨宣傳之上，也沒有受迫害妄想症般的添油加醋，而是一個具象的、實實在在的崛起大國。

大陸的強大與軟實力層面的吸引力，都是新世代的前身感受，大陸沿海城市的繁榮與各種發展機遇，以及網路生活的豐富多彩，都深刻吸引著他們。類似的吸引力，也同樣存在於體育界，作為體育強國，大陸有更多的資源，台灣運動員也經常前往大陸參訓，或者在國外與大陸選手一起訓練，其緊密程度遠非外界所想像。這種超出政治爭議牽絆的兩岸融合，眼下正每時每刻的發生，當老一代還在貶損乃至歧視大陸的時候，新世代早就擁抱了崛起的大陸，並將之視為理所當然。

所以，民進黨貌似非常了解青年世代，實則他們擁抱的只不過是那些有著濃濃政治興趣的政治青年，而國民黨處心積慮想要跟上新世代的節奏，殊不知他們還是在迎合民進黨幫他們塑造出來的青年圖像。反倒是蔡英文對這件事採取了低調柔性的處理方式，因為她知道運動員的比賽成績還需要為其所用，能夠為其形象進一步加分，至於那些口舌之爭，才不是她要關心的假議題。

當然，台灣新世代的這種思維轉變對大陸來說也不盡然是好事，就如同許多針對台灣青年訪問大陸成果的研究所揭示的那樣，台灣青年認識到大陸的強大乃至選擇對大陸友好，並不等於認同兩岸統一或者兩岸同屬一國，他們更多的是基於經濟上的強大與語言文化上的親近，但這不會天然地轉化成政治層面的認同。如何將台灣新世代對大陸的好感，轉化成認同，是一種量變向質變的飛躍，需要某種契機，而這種契機，還需要更長時間的融合發展才有可能找到。對大陸來說，這恐怕也是未來需要努力琢磨的真正難題。