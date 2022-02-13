春節前後的這波新冠疫情，正如同以往的經驗，任何傳染病不論春節前多嚴重，碰到春節一定會緩和下來，下來的原因是個不能說的祕密，因為醫院放假了，沒人通報傳染病，病人數就下來了。但春節過後，就是疾病見真章的時候了。

新冠疫情在春節後確實出現蠢動，但如果沒有意外，地方政府的控制方法又能進一步優化，相信這波疫情仍在可控範圍內，也不會如某些偽專家的預言，必須每2周觀察一次，因為唯有不作為才需要以觀察來預測疫情。自己若能知道缺點而立刻改進，就不用束手觀察了。

當初桃機放毒事件一發生，中央疫情指揮中心立即改正為落地篩查，就無須再2周的觀察期，疫情立刻下來。

這波社區疫情有沒有哪項政策不足之處，立即改進後就會讓疫情快速緩解呢？當然有！春節過後讓地方衛生局疲於奔命的就是無頭個案，如果發現的個案都是有源頭的，憑地方衛生局的實力肯定能斬草除根，達到動態清零。可惜現在無頭公案太多，動態清零就有難度，疫情苟延殘喘，剪不斷理還亂就源於此。

個案找不到源頭，就是現階段足跡沒法連得上。這絕不能歸責於空氣傳染或物品傳染，因為目前還沒有證據證明新冠是空氣傳染，話可不能亂講。物品傳染也是要有足跡重疊才會出現，仍必須歸因於足跡。最應究責的是，指揮中心在極權統治時期留給地方的足跡追蹤方法是錯的。

指揮中心設計一個無腦的實名制足跡追蹤政策，姑且不論大家有沒有配合去掃碼，實名制只能追到「點足跡」。但偏偏現在碰到的Omicron有可能擦身而過就被感染，根本不能用點足跡就匡列全部，要再加上「路徑足跡」才能完全匡列。

現行以電話找出接觸者的匡列方式，路徑足跡的接觸者沒被匡列，當然找不到，就會成為將來無頭公案的頭。要減少無頭公案，就必須讓同時間暴露於足跡的人都能主動戴口罩來找衛生局篩查。作法是將感染案例的足跡詳細公布於大眾媒體，呼籲同時段到過同地點的人趕快到指定地點篩查。如果公布詳細足跡的同時，衛生局也能同步公布現有的篩查點，憑著台灣人怕染疫的民族性，一定會很踴躍地去篩查，也就能減少很多無頭公案。

當初指揮中心的疫調方式被調侃為「刻花」，但指揮中心卻自戀於成功防疫的假象，拒絕改變；再加上思路錯誤而怠惰建立強大的篩查系統，使得「刻花疫調」反倒必須與「無法大量篩查」狼狽為奸，才成就了今日無頭公案遍地開花的樣態。地方衛生局再怎麼努力，還是會敗在「將帥無能、累死三軍」。

現今大量篩查已經建立，衛生局只需要以「大匡列」取代「刻花疫調」，讓國人主動來配合衛生局的強制篩查，就能一網打盡所有的密切與非密切接觸者。社區裡沒了無頭公案，疫情的終結與否就無需2周再2周的乾等自然緩解，地方衛生局自己就能當「疫情終結者」。

（作者為中華民國防疫學會理事長）