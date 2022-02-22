3月9日南韓第20屆總統大選已進入倒數計時。對選情分析有各種不同角度，其中，最重要的莫過於媒體的報導。

總統文在寅曾在盧武鉉政府時期在青瓦台擔任過重要幕僚，因此，非常瞭解如何與媒體打交道，所以5年前當選總統後，他極力「買收」媒體，可以說90%以上媒體屬於親政府。這點，很像目前台灣情況。

由於300多家南韓民意調查公司正遇到「賺大錢」機會，幾乎沒有假日，競爭式的公佈選民對各黨總統候選人的支持率，讓選民掌握最新選情。這種現象恐怕在台灣找不到。

21日由中央選舉管理委員會首次主辦的候選人經濟領域電視辯論會，提供選民透過眼睛、耳朵選擇最佳人選的一項指標。隔日出爐的6家公司民調顯示，其中5家公司均由反對黨「國民之力」候選人尹錫悅一人領先。

這種現實選情騙不了人。前李洛淵國務總理秘書長、親政府媒體Ohmynews總編輯出身的鄭雲鉉主動投誠尹錫悅陣營，他坦率的指出，有人批評尹錫悅無國政經驗，南韓將成為「檢察共和國」等，但鄭雲鉉主張總統不必是「萬事博士」，主要是人要正直和具備領導力。

有趣的是，南韓YouTuber視聽率遠超過既有的KBS等電視台。由現職記者、退休資深記者或曾任國會議員出身的「名嘴」自己親上陣評論選情，獲得不少聽眾的青睞，因為，民眾不信任親政府的「一言堂」媒體。

YouTuber挖掘新聞不手軟。執政黨候選人李在明的大庄洞土地開發弊案與太太金慧京的公款私用案幾乎「1日1爆」壓垮李在明。檢察官和法官在YouTuber的壓力下，不敢放縱李在明。

進步與保守比率明顯變化。在傳統南韓社會，進步與保守2大黨比率是30對30，中間選民佔40，從這次的選情發展來觀，尹錫悅的支持率一直在40%與50%之間，足以顯示中間選民，尤其年輕一代選民轉向支持保守。

南韓選民認為，這是文在寅的「假民主」造成。文在寅的青瓦台幕僚和內閣閣員大部分清一色的學運背景，他們在保守政府下受到不平等待遇，甚至坐牢等，因此，好不容易現在掌權了，就要好好享用特權，並且以「清算積弊」為由，採取各種毒辣報復。

尹錫悅在電視辯論會中指出，當選總統後，將文在寅的各種弊案交給司法處理，他不會介入和干涉。不料，讓文在寅聽了十分火大，認為尹錫悅已預告政治報復。尹錫悅覺得莫名其妙「做賊的喊捉賊」，自投羅網。

觀察南韓這次總統大選選情，說實話，有諸多視角，值得台灣參考。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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