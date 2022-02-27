北韓27日上午從平壤市順安一帶向東部海域發射1枚彈道導彈。南韓軍方初步研判認為，北韓試射的是準中程彈道導彈（MRBM）。專家認為，北韓此次的目的或許是要對專注於烏克蘭問題的美國施壓，刷存在感。

這是今年以來，北韓方面第8次進行導彈試射活動，距離最近一次發射活動僅過28天。

南韓聯合參謀本部表示，該枚導彈射高約620公里，射程為300公里左右。據推測，墜落地點不在南韓或日本的專屬經濟區（EEZ）的海域。

日本防衛大臣岸信夫當天稍早在接受媒體採訪時表示，經初步分析，北韓所射導彈墜落於北韓東部海岸附近。日本政府已通過北京的大使館管道向北韓提出抗議。目前未接到對日本飛機與船舶等造成損失的消息。

就此次試射的時間點來看，北韓選擇在北京冬奧閉幕後再次發起武力示威。北韓在1月就已7次試射導彈，但在北京冬奧（2月4日至20日）期間一直克制挑釁。另外，4月15日將迎來北韓已故主席金日成冥誕110週年，專家強烈預期北韓還會繼續試射導彈。

也有分析認為，雖然順安屬於平壤市郊區，但相對來說還是有很多居民可以知曉發射情況，因此北韓此舉也有鞏固內部團結的意圖。

北韓1月接連發射宣稱是「高超音速導彈」的彈道導彈、巡航導彈和短程彈道導彈，30日還發射了自2017年以來首見的中程彈道導彈。

而在同日，南韓青瓦台證實，國軍自研遠端地對空導彈日前試射成功。依據慣例，南韓軍方通常以保密為由不對新型武器試射成功與否予以證實。專家認為，隨著烏克蘭局勢推高國內輿論對國安問題的關注度，青瓦台此次破例公開試射成功的消息。

青瓦台發言人朴洙賢在臉書發文證實，國防科學研究所（ADD）日前在忠清南道泰安郡安興綜合試射廠進行的自研遠端地對空導彈（L-SAM）和遠端火炮攔截系統（LAMD）試射成功。