針對「卡神」楊蕙如被訴指揮網軍侮辱外交部大阪辦事處一案，台灣高等法院近日判處楊蕙如5月徒刑定讞，可易科罰金，等於認證網軍致使大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺。冤有頭債有主，這對蘇啟誠或是遲來的正義，但對拿慣政府標案的網軍來說，很可能不痛不癢，令人浩嘆，人命真是「無價」。

2018年「燕子颱風」侵襲日本，關西機場大水導致旅客受困，網路出現質疑我大阪辦事處協助輸運國籍旅客不力的言論，批評大阪辦事處「爛到該死」、「一群垃圾老油條」、「黨國餘孽」，卻唯獨不提駐日代表謝長廷，而網路霸凌間接導致時任大阪辦事處處長蘇啟誠的輕生。

網軍敢於「推高調」的道理很簡單，就是拿錢辦事；至於人命幾何，根本不在考慮之內。民進黨從選舉中淬煉，除練就認知控制戰之外，更從選戰中得到網軍挹注的甜頭。說穿了，網軍、綠營如膠似漆，就因是利益共同體，網軍像是有了煉金術快速致富，綠營也從此夯實權力的根基。

可不是。「關西事件」隔年3月，農委會「1450」網軍預算被揭發；同年底藍營市議員揭露楊蕙如的「易始公司」3年拿下政府標案11件，金額2123萬元，加上中央及國營事業補助，總計金額高達7873萬元；即使政商結合所在多有，但能如此神通廣大的廠商還真不多見。

然而事過境遷，網軍照拿有利標、限制標、綁規格標，法院認證又如何能抵擋得了網軍的財路？5個月易科罰金15萬元，對日進斗金的楊蕙如不過就是塞牙縫。

去年楊蕙如罵連勝文「偷打AZ疫苗」被告，對該案被求償，楊蕙如輕鬆說道「不在意」。那我們倒想問，「對人命，你在意嗎？」人命真是「無價」，綠營及網軍的可悲之處就在於此。