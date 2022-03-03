「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」源自反烏托邦小說《一九八四》作者喬治‧歐威爾的這句話，最近成了網路上熱傳的名言。毋庸多說，大家心有戚戚焉。

而隨著俄烏戰爭的爆發，網路上也掀起台灣兵役制度的檢討，討論有關兵役的問題。於此同時，立法院法制局發布研究報告，指出我國部分戰鬥部隊已出現人力不足問題，加上少子化趨勢影響，預估至2039年時，可徵募的役男僅有5萬6000名，為了確保兵源，建議政府停辦替代役，適時恢復徵兵制。

民進黨前立委林濁水也認為，政府說國防要靠自己卻又不恢復徵兵制，實在太扯，而且多數民意已經支持徵兵了，那還怕什麼？「真怪，真慘！」國際友台學者更直指台灣廢除徵兵制是個大錯誤。

的確很扯！但怪嗎？其實不怪，因為支持恢復徵兵制的，大都是已經服過兵役的長輩。過去多次民調都顯示，台灣人願意為保家衛國而上戰場的比例其實一向不低，多數也都支持徵兵制，但在20歲上下此一兵源主力，而且是最支持民進黨的年輕族群中，願上戰場的比例雖超過9成，但拒絕恢復徵兵制者也近9成。

由於國軍戰力遭到質疑，當初陳水扁、馬英九兩位前總統即曾為了到底是誰縮短役男役期、將徵兵制改為募兵制而互相撇清，現在國際與兩岸局勢更加險峻，民進黨既然要走兩岸對抗路線，就應該果斷恢復徵兵，提升全民的戰爭意識，不該躲在馬英九時代和解路線所建構的募兵制底下騙選票，讓人民誤以為和平是不需要付出代價的。

恢復徵兵制，莫非真是敢說不敢做？