一年一度的「228和平紀念日」再度到來，恰逢疫情趨緩、春暖花開，台灣各地景區被出遊民眾塞爆。相對於一般民眾快樂出遊，228對於台灣各主要政黨來說又是「選舉提款機」的操作日。

相較「228提款機」早已透支甚至負債的國民黨，民眾黨由黨主席、最後一年台北市長任期的柯文哲率領幹部再度挑戰單車「一日北高」以壯聲勢。掌握話語權的民進黨則是由總統蔡英文親自宣布今年5月時，促轉會將提出總結報告，重點呈現威權時期侵犯人權的加害體制是如何運作、台灣社會如何落實轉型正義、深化民主，並在促轉會階段性任務結束後，將其任務升格至行政院成立「推動轉型正義會報」，持續推動轉型正義。

蔡英文一番話說的冠冕堂皇，事實上還不是為了「持續追殺國民黨」、「儲值選舉提款機」。另一方面，雖然其鬆口將客觀公開歷史真相，並讓民眾自行評斷是非功過，但民進黨一直以來早就透過更改教科書、去蔣化、媒體抹黑國民黨等手段，將加害者定調為蔣中正，此時再要「客觀公開」，是以誰的角度客觀公開？民眾閱讀到的是否又是真正的資料！

民進黨政府美其名公開真相、緬懷受害者，謹慎處理責任歸屬，卻是一次又一次的透過強調受害者的不幸，明示及暗示「國民政府」及「國民黨」、「蔣中正」的邪惡，藉此挑起民眾反藍情緒。

228事件是台灣全體民眾的傷痛，然而透過不斷強調他人的不幸來遂行其政治目的的政黨及政客，才是對228事件受難者家屬新一輪的加害者！

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