美國前國務卿蓬佩奧在臉書發文指出，他認為美國應該立刻在外交上承認中華民國（台灣）是一個主權獨立且享有自由的國家；且在台北發表專題演說時則表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家。蓬佩奧所言看似有理，唯一要質疑的是，蓬君在國務卿任內為何不做?

不可諱言，蓬佩奧在擔任國務卿任內，為了徹底執行對抗中國的政策，確實多次把台灣當成是對抗中國的箭頭，甚至在任期快結束時推動解除台美官方交流限制；以及宣布現任美國駐聯合國大使克拉夫特將訪台，但未遂；最受爭議的當推直言「台灣從來就不是中國的一部分」。因此蓬在卸任來台後說出要美承認中華民國台灣並不是什麼新鮮事，新鮮的是，他說出了中華民國(台灣)，這個既與斷交前不同、現在也不存在的國名。顯示蓬君已經摸清了中華民國與中國的歷史關係連結，但又不能不提到台灣「噁心」一下中國，否則蓬君為何不推動將美國國名改成United States of America(Northern America)替地理名詞加上括號?

無論中華民國還是中華民國(台灣)，在蓬佩奧貴為美國第70任國務卿，任內對川普與美國外交政策具有最大影響力之時，中華民國(台灣)都未能成為美國的建交對象，當然不能質疑蓬佩奧「不夠力」，而是環境使然，就像前總統阿扁在任內屢屢推動極端本土化政策，但在緊要關頭總還是說了真話「台獨改國號，辦不到就是辦不到」、「還說台灣共和國、絕對不可能」。

以往在思考美國政治人物所謂的「抗中挺台」政策時，總要明辨「抗中是目標、挺台是手段」此一政策本質，挺台是抗中的政策延續，是要為抗中而服務，而非因為挺台而抗中，兩者優位順序不同。因此抗中目標不變，但挺台手段則是隨著落實目標的可能隨時做出改變，但綠營往往自行把「抗中挺台」與「抗中保台」畫上等號，不僅已與挺台本質偏離，挺、保一字之差更是失之毫釐差之千里，就連蓬君今日來台被問及若台海出事美國是否會出兵，都僅低調回應「是需要仔細考量的問題」，就知道保台是台灣的想像，挺台則是出於政策的需要。

但仍不可輕視蓬佩奧訪台，蔡政府奉若上賓的背後動機。早有美媒揭露蓬佩奧意圖投入2024美國總統大選，萬一最後當選，則綠營一飯千金、押對寶，自然有利於綠營經營台美關係。

時值烏克蘭危機，俄羅斯與烏克蘭關係演變殷鑑近在眼前，國人必須有所警訊，在美中關係短中期內難以緩和的時期，一旦蓬佩奧上位，上述挺台言行只要在國際情勢環境變更下，稍有落實並非完全不可能，既使並非蓬本意而是形勢使然。

想像一種2024美台總統當選組合「美蓬台賴」，一個至少挺台發言不斷、一個自稱務實台獨工作者，倘若雙雙當選上位，將為兩岸與世界產生什麼化學效應?只有習近平心底最清楚了。

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