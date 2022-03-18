據媒體報導，帛琉將在下月中旬主辦「我們的海洋大會」國際會議，環保署長張子敬將率團出席致詞。然而，身為協辦國的美國竟「建議」我國避免使用正式國名及國旗等主權象徵符號，更不要使用「總統特使」頭銜。

消息傳回國內，直令人感嘆國際政治之殘酷現實，既對美方的建議感到不解，更對蔡政府將此事輕輕放下的作法深感憤怒。帛琉是中華民國僅存的14個邦交國之一，兩國往來密切，現在拜登政府為了怕觸怒中共，也不樂見台灣部分媒體藉此炒作兩岸對抗，故希望我國能低調與會。

對此，外交部竟好像事不關己地制式回應說「在維護國家尊嚴前提下，盼透過出席此會議，深化台灣在國際會議的實質參與，並做出具體貢獻」。然而，問題就出在「維護國家尊嚴」6個字。在我國邦交國土地上，甚至還是在我國捐贈的會館裡舉辦國際會議，我國代表團竟然還必須忍氣吞聲，不能正式介紹中華民國對保護全球海洋的付出與努力，真不知蔡政府是如何捍衛國家尊嚴的，直叫人「是可忍、孰不可忍」。

蔡政府一再吹噓國際社會現在極為友台，所以在抗中保台的形勢下，台灣定然可獲得更多民主國家的聲援與支持。然而，現在美國為了安撫中共，不惜犧牲我國的國格尊嚴，蔡政府竟也低頭配合，那以後其他國家會怎麼看台灣的國際參與呢？

說穿了，民進黨所謂捍衛國家尊嚴都是惡鬥在野黨時的政治藉口，所謂的維護主權國格也只是針對中國大陸的便宜行事，至於他國如何看待我國，並不重要。

據報載，駐美代表處傳回國內的訊息是「美方歡迎台灣與帛琉討論出創新作法」，而外交部也說組團事宜正在籌備中，顯然政府尚未確定我國代表團的與會底線。在此建議政府，倘若我國仍無法使用正式國名及國旗，妥協之計就是不派政府代表團，改請相關專家學者以個人名義參加，才能完全避免遭大陸政治矮化。

當然，蔡政府也可能藉由出席國際場合誘引大陸打壓來刺激選情，這可能也是美方的耽憂，在俄烏戰爭未解決之前，美方還需要中國大陸的助力，自會希望此次蔡政府能低調參與帛琉的會議，以免橫生枝節。

任內已丟失6個邦交國的吳釗燮，屢屢藉外媒專訪強出頭，對大陸發表鷹派言論，甚至犯了軍方的忌諱，公開美國對台軍售機密，全然忘了外長的責任是「化干戈為玉帛」，還以為自己是國防部長。他既然到現在還戀棧職位，至少也該想想如何提升我國國際地位，而不是對大陸強硬，卻對美國卑躬屈膝，美國老大哥叫我們不能用國名我們就不敢用！

民進黨不喜「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，卻一再誤導國人，一旦台海發生軍事衝突，美國「必然介入」。不過，近期民調結果卻有不同看法，僅有不到3成民眾認為美國會派兵協助，且選擇兩岸應和平往來的人遠遠高於「抗中保台」，顯見綠營炒作中國大陸威脅論的邊際效可能開始出現遞減了。

俄烏戰爭對世人的最大啟示，就是戰爭永遠沒有贏家，而最大輸家就是手無寸鐵的平民。政府的職責除了備戰，更該以避戰為國家安全的最高指導原則，避免生靈塗炭。吳釗燮平時四處搧風點火，下月帛琉的國際會議，他能如何維護國家尊嚴，大家都在看！（作者為國家政策研究基金會副研究員）