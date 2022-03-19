俄國侵入烏克蘭戰事進入膠著之時，中美元首指派的最高外交代表，中共中央外事委員會祕書長楊潔箎與美國國安顧問蘇利文，於14日在羅馬進行了7小時的會談。很明顯這個會談的唯一目的，就是部署緊接著於18日進行的今年拜習首度視訊會晤。

拜習兩人曾於去年11月16日進行過一次長達3個半小時的通話，雙方努力透過澄清底線與意圖，建立兩個「假朋友」激烈競爭中的「護欄」（guardrails）。習近平提出「三原則」與「四優先」，拜登也指出美方「四無」與「一有」（無意推翻中共體制、無意尋求軍事衝突、不以聯盟反中、不鼓勵台獨，有意願建設性管理競爭）。但後來「抵制冬奧」、互控新疆或印地安人「種族滅絕」、新增陸企為制裁對象、「掏空一中」與「誠實地圖」等問題上繼續針鋒相對，關於降低關稅、緩和文教抵制、科技封鎖和印太軍事圍堵等問題上也毫無進展，證明「護欄」虛有其名，雙方根本是「準敵手」。

俄烏開戰後，北京在安理會與聯大兩度對美歐譴責俄羅斯案棄權。西方極限制裁俄國之際，全球信用卡業務規模最大的中國「銀聯卡」在俄國掀起辦卡風潮。沙烏地等近年與美國益加疏遠的海灣國家，更與石油大客戶中國商討用人民幣取代美元結算，推動「石油─元（Petro-Yuan）新體制。2022年起，人民幣在國際支付占比已從2.7%增至3.2%，匯率持續上升，隱然更有實力提供俄國非軍事領域的後援。雖然以色列、印度也不參加強力制裁，但中國「後門」實力最強，又是包括美國、東協、歐盟等全球近120國第一大貿易夥伴，若因北京放水而嚴行「連坐」，難保在期中選舉前，對景氣與通膨雪上加霜。

美國正是在這樣棘手的背景下推動拜習此輪會談。西媒與台媒雖多說這是「美國警告」中國開小門的嚴重後果，但這只是美方拉高姿態的說詞。楊、蘇羅馬會談不可能7小時都是中方在聽訓。如果是那樣，勢必演變成去年布林肯與楊潔箎阿拉斯加互嗆（trade brabs），換來楊二度反譏「沒有資格從實力與中國說話、中國不吃這一套。」後面的拜習視訊也不用安排，中俄恐更加靠近，後果嚴重。事實上雙方會晤後分別聲稱互動是「實質性」與「建設性」的，顯示主帥見面還有必要，也還有餘地。

目前分析顯示，美方開場時客氣地提及《上海公報》50周年，相較11月視訊峰會，應該是拜登回應蘇楊會裡中方質疑美方沒信用的答覆。但美方的保證只勉強取得中方「中立」的承諾，不使俄中過於靠近，不使「護欄」完全倒塌，但沒有得到北京新的關於制裁普丁的實質承諾。北京仍舊堅持按照自己認知的「是非曲直」，「獨立自主」去「勸和促談」並提供人道援助，對俄「正常」貿易也不會停。而俄烏解決仍應本於「安全不可分割」的原則，「摒棄冷戰思維與陣營對抗」，這就等於是委婉重複冬奧之際「中俄聯合聲明」反對北約、AUKUS的立場。

中方除了堅持獨立自主應對俄烏問題，也似乎對美留了一個「交易」的巧門，就是提醒拜登北京很重視11月「四無」的承諾，警告華府如果一再失信，會有「顛覆性危險」。而且會議結束北京時間已晚，中方還迅速發出新聞稿以昭信。相比之下美國官方訊息很簡短，只說雙方團隊會依討論「續辦」（follow up），意思可能是落實、也可能是備戰。筆者判斷，美國期中選舉逼近，沒有實現「五不」的空間，北京更不可能忘記「唇亡齒寒」，接受挑撥疏遠俄國。既然很難有可以交換的，那麼就像是川習海湖莊園會與G20阿根廷峰會，這回視訊可能就是「準敵手」再次先禮後兵了。

（國立台灣大學政治學系教授）