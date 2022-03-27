國防部「即時軍事動態」自3月19日之後，停了7天都未披露共機擾台資訊，直到27日才有新動態。有專家認為這與本月初運-8反潛機在南海失事有關，無獨有偶，本月中旬空軍幻象2000戰機也發生墜海事件，所幸飛官黃重凱跳傘獲救。兩岸應該思考如何降低敵意螺旋，台海休兵！

台灣西南空域是軍事敏感地帶，美、中兩軍激烈對抗，顯得波濤洶湧，風雲開闔，但美軍林肯號航母打擊群即將與9萬噸遠征機動基地米格爾基斯號會合，於3月28日至4月8日進行美、菲「肩並肩」兩棲登陸和海岸防禦演訓任務。中共解放軍卻是靜悄悄，自是不尋常。

這或與國安局長陳明通3月10日證實，本月初運-8反潛機疑在南海失事有關；亦有專家指出，中共運-8反潛機數量不足，難以應付廣大的東南沿海警巡任務，可能因人機疲憊而失事。

台灣的防空識別區（ADIZ）範圍廣大，尤其涵蓋的西南空域是敏感的航艦、潛艦交通要道，也是美、中往返南海與西太平洋必經之處，距大陸近，離台灣遠，若據此認定中共機艦有擾台之嫌，無異是把美中南海對抗的緊張氛圍往台海兩岸的身上攬，讓兩岸空軍疲於奔命，雙方都會過勞，不是嗎？

立法院法制局2月底曾提出縮減ADIZ範圍的研究報告，建議排除南海美中博弈因素，將可大大減少中共機艦擾台的疑慮，但遭民進黨立委封殺下架。陸委會主委邱太三與其草率提出兩岸「互相承認主權」的論述，不如好好研究立法院「縮減ADIZ」之議，對兩岸善意互動應該更有實質幫助。