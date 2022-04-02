基隆市政府公布12名新冠確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布12名新冠確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布12名新冠確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布12名新冠確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布12名新冠確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

新冠確診者公共場所足跡，2日基隆市政府公布12名病例，案23780在3月25日16時，曾經在暖暖清水公園，3月27日上午9時則在七堵（南興）市場，案23284在3月22日早上6時到仁愛區欣利電子遊戲場，直到3月27日才離開，無法確認離開時間，案23289在3月25日曾經前往World Gym健身房運動，但不確定時間。

基隆市副市長呼籲，曾經與確診個案足跡相同，一定要做好自主健康監測，只要身體有任何疑慮，甚至有一絲懷疑，都可以到社區篩檢站或醫療院所，施做快篩確認是否感染新冠肺炎。