俄烏交戰已經進入第44天了，烏克蘭在美國及歐盟的支持和援助下，和俄羅斯打得有來有往、不可開交，其帶來的影響力是無遠弗屆的。

先說説對美國的影響。美國帶領他的歐盟及其它一些小弟，借這次戰爭對俄羅斯發動了毀滅性的制裁，凍結俄羅斯所有的外匯儲備，將俄羅斯驅逐出SWIFT (國際結算系統），禁止俄羅斯的能源輸出，並且警告所有不參加制裁俄羅斯的國家必須選邊站（站在他認為正義的這一邊），否則將會受到和俄羅斯一樣的制裁，明明白白告訴世界，他們要把俄羅斯的生路完全堵絕；這樣盛氣凌人的姿態，自然引起許多國家的不滿，阿三哥（印度）首先不甩老美，對美國擺出一副「警告由你警告，便宜（油氣）我自買之」的態度，看看你能奈我何？中國更上一層樓，公開宣稱：「和俄羅斯的合作無上限，爭取和平無上限，反對霸權無上限」；有了中印的帶領，許多國家紛紛都表示不會選邊站，連親美的巴西、墨西哥、沙烏地、以色列⋯⋯都不例外；美利堅可以說是出師不利。

俗話說「窮巷打狗，回頭一口」，何況俄羅斯是「熊」不是狗，其反撲的力道可想而知，果不其然，俄羅斯出了一大絕招來反制裁，宣布從4月1日起，能源出口必須用盧布交易，否則斷供；這個絕招攻擊到歐盟要害，又可強化盧布在國際支付中的地位，直接撓動美元和歐元在世界貨幣排行榜的地位，可謂是一石數鳥，普丁的雄才大略，令人佩服到五體投地。

歐盟委員會表面上對普丁用盧布付款的要求嗤之以鼻，但他們也知道普丁大帝説到做到的個性，許多國家領導人都暗中認慫（因為歐盟許多國家根本離不開俄羅斯的天然氣和石油供應）；制裁前美元對盧布是1:80，制裁後一度跌破1:150，目前已經是1:78，盧布由於反制裁的效應不跌反升，難怪波蘭總統會發出「制裁已完全破功」的哀嚎。

普丁的絕招，更引起了「蝴蝶效應」，中俄之間的買賣，原先以歐元交易（為了捧歐元壓美元），現在改為盧布或人民幣，阿三哥和俄羅斯交易改用盧布或盧比，沙烏地和阿拉伯聯合大公國和中國石油交易改用人民幣，伊朗和委內瑞拉當然更樂意能用其他貨幣做生意⋯⋯。制裁前世界支付貨幣流通量，美元約佔42.5%，歐元約佔31.5%，人民幣佔額僅2.03%，盧布的佔比更是微不足道。經過這次「盧布革命」，筆者估計，不久之後貨幣排行榜一定會大幅變化，在世界貨幣排行榜上，由美元、人民幣、歐元、盧布將出現分庭抗禮的局面。

拜登看上去慈眉善目，但他發起的對俄制裁確實心狠手辣，尤其對其他一眾小弟的催眠作用確實有獨到功夫，讓小弟們被賣了還幫美國數錢；他利用俄烏戰爭，既在戰爭泥沼中拖住了俄羅斯，又造成歐洲動盪，美元大量從歐洲回流美國，同時擴大對歐洲輸出石油、天然氣和武器，賺得盆滿鉢滿，好像成了最大的贏家，但筆者認為美國正在飲鴆止渴，因為從這次對俄羅斯毀滅性制裁，遭到俄羅斯反制裁後，美元信用盡失，美元霸權地位可能會日漸式微。

美元霸權是美國維持全球霸權的重要基石，它可以幫助美國收割全球財富，讓世界各國為美軍開支「買單」，美元霸權，可以說是美國的命根子，而今命根子被普丁大帝「將軍」，美國對俄制裁豈不是「傷敵八百，自損一千」的賠本買賣？

再來説説對中國大陸的影響。俄烏交戰，又帶給中國休養生息的好時機，更借此觀戰機會，肯定注意到美國精英智囊們的各種陰謀和手段，為今後中美可能交手預謀對策，算得上是「國運亨通」吧；講到國運亨通，筆者還看到另外一段新聞：2019年，川普為了平衡美中貿易，堅持中國必須購買大量美國天然氣，中國為了平息紛爭，和美國簽了一個購買天然氣的長約（每千立方米約300美元），俄烏戰爭打響，歐洲天然氣價格暴漲到每千立方米1500美元左右，而且找不到貨源；於是中國為了拯救歐盟於水火，把今年向美國購買的天然氣全部直接從美國路易斯安那運往歐洲，沒有費吹灰之力就賺進450億美元（俄羅斯2021全年天然氣收入也不過550億美元），難怪大陸許多網友要親切稱呼川普為「川建國同志」⋯⋯。

最後談談俄烏戰爭對台灣的影響。最直接的影響當然是能源價格的飆升，其次是台灣人民對於世局看法的覺醒；去年底，台灣有三家立場不同的民調公司，用同一個問題「當大陸武統台灣的時候，你認為美國會不會出兵保護台灣」作為民調樣本，三家民調公司結果幾乎相同，「會」的答案都在62%左右；三個公司最近用同一個問題再做了一次民調，認為「會」的答案突然降落到36%左右。台灣民意調查，顯示台灣人民認清了外國勢力的不可靠性，希望台灣當局能夠迷途知返，降低對海峽對岸的敵意，以免發生大陸武統台灣的戰爭，不要讓台灣步上烏克蘭生靈塗炭，斷垣殘壁的後塵，則台灣幸矣！台灣人民幸矣！中華民族幸矣⋯⋯。

（作者為中美論譠社理事）

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