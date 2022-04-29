拜登政府針對俄羅斯與中國提出「整合威懾」策略，強調美國將整合涵蓋所有作戰領域與衝突層面的力量，並協調所有盟國及夥伴勸阻並擊潰任何形式的侵略。具體而言就是，整合、運用所有軍事及非軍事工具，其中包括傳統陸、海、空、核子、太空與網路的軍事力量，及外交、經濟制裁等非軍事手段。「傳統基金會」以《不良的構想》為標題發表評論，認為與其「整合威懾」不如建構軍事力量。這篇文章不幸言中，發表不到3個月，俄羅斯就入侵烏克蘭。

美中軍力差距 快速縮小

任何有效威懾必須以可信、優勢軍事力量及堅強政治意志為基礎，單憑外交手段、經濟制裁的非軍事工具不足以達成目標，2008年俄羅斯入侵喬治亞，2014年併吞克里米亞就是最佳例證，這次美國號召各國，施以最嚴厲經濟制裁，仍未能阻卻普丁的野心，關鍵原因就在於美國領導的NATO無意軍事干預，並未在烏克蘭建立充分的嚇阻軍力。

在西方國家提供大量軍事物資、情報、軍事顧問之下，烏克蘭雖能維持戰力，俄羅斯則陷入軍事及經濟困境，但烏克蘭已蒙受無法彌補的災難，戰爭僵持、惡性循環之下，核子戰爭、第三次世界大戰的潛在威脅絕非危言聳聽。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，烏克蘭「戰爭的結果不僅將決定歐洲未來，也將對印太地區產生深遠影響。」烏克蘭慘遭戰火蹂躪的最大啟示就是，在印太地區，特別是台灣海峽一旦槍聲響起，將是一場長期、殘酷的浩劫，因此根本之道在杜絕戰爭的可能性，有效嚇阻任何侵略行為，這也是美國的整合威懾策略不足之處。

以美國2023年國防預算分析，其中國防需求達8133億美元，7730億用於國防部，但這個號稱空前龐大的預算立即遭到國會及專家的批判。認為只比上年度增加313億美元，幅度為4.1%，如排除通膨因素，實質增加只有1.5%，占國內生產毛額比例降低到3.1%左右，遠低於冷戰時期的水準。

台海和平之窗 時間有限

面對烏克蘭戰爭造成的嚴峻安全挑戰，國防預算僅作微調反映了美國的財政困境，除了失控的通膨，拜登政府施政以「重建美好未來」國內建設為優先目標，以及在「整合威懾」策略指導下，降低軍事力量在國家安全領域中的角色，軍方甚至被賦予對抗氣候變遷及新冠肺炎的任務，標榜的威懾淪為響亮的口號。

以海軍為例，新年度國防預算中，海軍確實增加100億美元添購9艘軍艦，但同時要除役24艘軍艦，包括2年內除役10艘「康德羅加級」巡洋艦，到2027年所有22艘巡洋艦完成除役，這將是美國海軍100多年來首次沒有現役巡洋艦。但太平洋彼端的中國，6艘第四代「055型」導彈驅逐艦已服役，排水量超過萬噸的055型驅逐艦就等同美國的巡洋艦，許多美國國會議員強烈質疑，當中共現代化驅逐艦接連下水之際，美國海軍還要把僅有的巡洋艦除役，未來在台海發生戰爭時，要如何介入或嚇阻中共武力犯台？不但如此，美國海軍進一步規畫要將「自由級濱海戰艦」除役，其中還有2020年的新船。

目前美中軍艦數目比為298：350，預估2030年將擴大為364：450，也證明了美中軍力差距正快速縮小，美軍擁有的嚇阻力量也相形弱化。中美軍事實力漸漸接近，兩岸軍力失衡問題則更嚴重，依據國防部最新評估，中共對台具有地面部隊打擊火力、艦艇制海、戰機制空、潛艦戰力等8大優勢。

北京不會因為美國的「整合威懾」而放棄統一的目標，無論從前美軍印太司令戴維森提出的2027年，或一般認為的2030年，台海和平之窗時間有限，美國「整合威懾」策略可能力有未逮，而台灣更無法承受任何戰爭風險，除了加強軍力戰備，美中台三方共同尋求和平之道，才是唯一正解。