俄羅斯與烏克蘭開戰後，蔡政府一方面追隨美歐國家公開譴責俄羅斯，並祭出制裁措施；另一方面又極力對烏克蘭提供援助。但是蔡政府不敢比照美歐國家提供武器，與烏克蘭政府又沒有聯繫管道，只好轉請烏克蘭鄰近國家，協助轉交善款及人道救援物資。

蔡政府的舉動遭致俄國政府將台灣列為「不友善地區」。蔡政府完全忘了台灣在烏克蘭沒有設立代表處，卻在俄羅斯設有代表處。我政府在無邦交國家設立代表處的宗旨，是營造友善環境，增進雙邊實質關係。而不是相互攻訐，製造對立。

近日外交部更發布新聞稿指稱「烏克蘭遭受威權國家侵略，主權及領土完整遭到破壞」。此言是明白指控俄羅斯為「威權國家」，無端侵略烏克蘭。

蔡政府在俄烏開戰後的所作所為，都令駐俄國代表處在莫斯科難以自處。既然蔡政府一向標榜自己崇尚民主自由，要與理念相近國家合作。對於台灣過去的「威權政府」深惡痛絕，如今與理念不合的「威權國家」俄羅斯相互不友善，何不主動將駐俄國代表處裁撤？萬一日後被俄國驅逐出境，反而變得灰頭土臉。

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