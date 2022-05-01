四月初方傳美國眾議長裴洛西染疫，讓原本擬訪日後突襲式訪台的計畫中斷。只是「該來的還是會來」，過不久就有美國跨黨派的參眾議員再度訪台，來的國會議員嘴巴說得好聽，來台是為強調台美盟友關係的重要性，卻被抓包在與總統蔡英文會面時，多次提到希望台灣購買波音787飛機，總統府翻譯不僅「假裝沒聽到」，會後的中文翻譯稿更是亂翻一通，改成：「……在經濟及數位科技方面，台灣已是美國及全世界不可或缺的夥伴，希望能進一步強化兩國經貿關係」，難道刑法關於偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑的規定，已經直接除罪化?

至為可恥的是，美國要霸王硬上弓一事事發，外交部竟不敢正面回應翻譯內容，反而批評媒體的報導內容是中國政府推動「認知戰」，破壞台灣社會。如果外交部的邏輯正確，難不成要台灣買波音飛機是「中美共識」?原來是中共逼台灣買美國的飛機?由此不難看出，執政黨的「外交突破」已經是毫無下限，才會連像黑道大哥上酒店，小弟被迫刷卡買單的「類國恥」要求都吞的下去，而不反擊美方無理的要求。

其實這也不是美國第一次「假訪問真索財」，美國仗著霸權地位、打著民主招牌，四處要小弟替其國內軍工企業去消化庫存軍火或者維持產限量能，已是人盡皆知。

試舉一例，就在去年，國防部編列創歷史新高的年度預算達新台幣4717億元，據傳就是因為我方預算不足，曾向美國允諾先買32套，其餘68套視情況另行籌購；而美國卻強硬要求台灣必須一次買足百套魚叉飛彈，886億元強迫立法院照單全收；而執政黨與他的傳媒們終日宣傳「台美友好」的假象新聞，卻絕口不提這些「民主的代價」，豈不令人作噁?

強賣台灣並不稀奇，在中美貿易戰如火如荼之時，時任美國總統川普甚至曾經揚言，除非有美國公司將TikTok的美國業務收購，否則他將會封禁該平台。這副強買惡行雖最終未遂，但也讓人看清，美國人所謂的自由貿易，是建立在美國擁有「強買強賣」的定義權，而不是基於兩國互惠互利的平等基礎之上，大到中國，小到台灣都是如此。

近年美國對各國強買強賣的行徑似有加劇的現象，不難看出其國內社會矛盾嚴重性，從通膨難以抑制以及升息仍難以避免停滯性通膨的到來等，種種經濟問題的困境顯現，說明美國的衰退已是現在進行式，是否如此可從拜登年底的期中選舉就能得到印證。

但美國越是衰弱，越是可能採取殺雞取卵的強買強賣手段，未來可能「歸剛欸」要求附屬小國買單，台灣只能自求多福了。（作者為自由撰稿者）

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