俄羅斯入侵烏克蘭後，美國祭出各種金融制裁手段，這些手段在展示美國作為超強的同時，也露出了「強盜嘴臉」。

美國聯合西方國家對俄羅斯的金融制裁是一波又一波，從禁止俄國到西方發債、驅逐出匯兌訊息交換體系，到凍結資產等，其中凍結俄國中央銀行資產的作法在國際間引發相當大的爭議，因為過去幾乎沒有凍結央行資產的案例，對國際上的主權國家豁免權是一大挑戰與侵害。

但在4月底美國拜登政府對國會的提案中，又有了爭議更大的手法。白宮在要求追加330億美元援助烏克蘭的預算時，也提出法律案，要求訂法允許美國政府變賣其扣押的俄國寡頭統治集團和權貴資產，再把所得直接提供給烏克蘭。

對於美國身為資本主義的老大哥，竟然提出此法真讓人意外。資本主義最基本的要件之一，就是保障私有財產；無論那些俄國富豪、寡頭們的財產來源道德高尚與否，其合法取得的財產，美國政府其實是無權扣押，更別提拿去拍賣；侵略者是俄國，美國豈能對所有海外俄國人加以懲罰？而且以沒收其財產方式為之，這不是擺明的強盜作為嗎？

美國政府算是打著正義之名行此事，但這種作法明顯把國際政治簡化，更把正義詮釋權「私有化」─只有美國詮釋的正義才是正義，只有美國的作為才合乎國際法。

如果這種作法可行且合乎正義，是否全球各國都可以如法炮製，或是都應該把美國企業、富豪在該國的資產扣押、拍賣，然後把所得交給阿富汗、伊拉克等被美國侵略的國家？