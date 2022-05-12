懷柔是讓人感受到有溫度的一種關心對方的動作，大陸對台一向懷柔與挑動兼具，但台灣人會記著的是挑動，忘掉的卻是大陸引以為豪的對台懷柔政策。

第五屆海峽兩岸青年發展論壇，5月11日在浙江杭州開幕，大陸政協主席汪洋發賀信稱，「當前台海形勢不確定，不穩定性增多，台獨分裂是兩岸共創美好生活的最大現實威脅，希望台灣青年為推動兩岸關係和平發展、推進統一和民族復興作出更多貢獻。」

上述汪洋的賀信看起來就是對台懷柔的呼籲，我們也覺得沒什麼不好，但對照大陸解放軍時不時駕機逼近台灣空域，驅船迫近台灣海峽，這種機艦雙箭齊發的對台挑動行為，看在台灣民眾的眼裡，滋味何其難嚥。這股悶氣久而久之，便可能存在著一股非自願支持台獨的氛圍，長久下來，台獨助長聲勢，其實大陸是不是也是始作俑者之一，這就是兩岸的問題所在。

而汪洋、國台辦主任劉結一，日昨分別向台灣青年喊話，寄望他們「觀大局、察大勢、守大義，堅定不移反對台獨分裂和外部勢力干涉。」這個談話以現代台灣年輕人而言，我相信聽得進去，接受得了的青年應該是寥寥無幾。原因不難察覺，「觀大局、察大勢、守大義」這種大格局與大氣勢的文字，對台灣人民都不會有太大地興趣，更遑論台灣年輕人會青睞這種既八股，又顯得正義凜然的有距離感的高言闊論，如何能進入年輕人的內心深處，這種打高空，義正辭嚴的空泛之論，聽了就學大陸年輕人「躺平」了。

我們要呼籲的是，兩岸關係不好，不會是單方面的事，兩方都有責任。但重點在，雙方的態度與格局：先說態度，台灣態度沒有很壞，但也不友善；大陸態度沒有不好，但也斤斤計較。這是兩岸的癥結，是以，為今之計，在於台灣如何以小事大靠智慧，大陸如何以大事小靠自信。

這就是我們接著要談的格局問題，有智慧的小國領導人用智慧來治國，不是國家大小的問題，而是在與這個大國和處或較勁，都要靠智慧來化解危機，而不是靠蠻幹或自撞來製造危機，卻解決不了問題而自陷險境不能自已；有智慧的大國領導人用自信來治國，這也不是國家大小的問題，而是在與這個小國糾纏或爭鬥的時候，必須讓自己的自信能夠服眾，如此近悅遠來之。

是以，台灣雖小但質精，大陸雖大，但也未必事全，因此，大陸在自信上應使台灣不怯大陸之大，而是樂近大陸之大。大小無分高低，平和合作無間，互助互補互融，無敵無怨無氣，事能兩全，人能兩容，則好來好去，而非鬥來鬥去，兩敗俱傷，樂了美國。此乃笨矣之為，允宜智慧自信容之，至少無敵意，即能見太平。這才是大小應有的自信與智慧的格局之作，值得提倡實做。

總之，兩岸不會沒有問題，問題在挑動，而不在懷柔。因此，和而不挑，平而不動，既懷柔，則安和，此乃兩全之道，此時即之，則近道矣。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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