認知戰乃心理戰和輿論戰的進階版，擬發揮政治傳播潛移默化效果，兩岸業已悄然開打，暗中較量多時，如火如荼。中國大陸網站社群平台日前上線顯示使用者IP屬地功能，網友發現許多大V屬地顯示台灣，懷疑乃1450化身偽裝；台灣這邊亦不遑多讓，花蓮民眾及其大陸配偶在台經營「帝吧中央集團軍」等臉書社團，遭檢方以散佈疫情謠言為由起訴並予以懲處，綠委和名嘴質疑，這對夫妻是否與大陸官方有私下金錢往來？蔡政府旋即回應，將持續關注該類爭議訊息平台，如涉及不法將立案偵辦。

其實早在2016年，蔡政府出台國防政策藍皮書即指出，要整合當前國防部門、軍事單位與信息通信電子技術能力，從而在陸海空軍組成武裝部隊的結構上組建獨立的第四軍種部隊，就是所謂的「網軍」，可以用來對付境外敵人、在野黨對手，甚至黨內同志，皆無往不利，「逢中必反」針鋒相對自不在話下，國民黨與柯文哲更是一路挨打，連賴清德在民進黨內初選時都曾徒呼負負，請蔡英文高抬貴手，讓網軍放他一馬，蔡英文堪稱名符其實的台灣「四軍」統帥。

由於兩岸同胞同文同種，用詞遣字大同小異幾無隔閡，方便溝通也較易營造代入感，反而成為1450挑撥離間、見縫插針、散播謠言的優勢工具。1450是台灣媒介在傳播者層面的畸形產物，更是台灣政壇的亂源與毒瘤，有被長期豢養的外圍、有依專案拿錢辦事的，還有登堂入室忝為內閣成員的，為事主與金主洗版帶風向、刷版衝聲量，已從側翼禁衛軍搖身一變主力攻擊部隊，與綠媒沆瀣一氣，匯流社群與網路新聞媒體，線上線下串連組織動員，經營喊打喊殺、衝鋒陷陣，或虛擬角色轉換、紅藍白通吃的人設，還有沛然莫之能禦的粉絲群，令傳統型、草根型、服務型的政治人物聞風色變。

大陸此舉驗明正身，突破網路的匿名性與污名化，為了有效治理網上謠言、不實資訊和網路暴力資訊，也能讓網路鄉民有效辨別網上資訊來源真偽，可以讓潛伏滲透在內地網路平台，反串認知作戰，來路不明的1450冒出水來，露出原本的底細，致使這些興風作浪，唯恐兩岸不亂的水軍無所遁形，減少捉對廝殺、相互詆毀的負面不實訊息充斥網路輿論場，亦能幫助閱聽眾擦亮眼睛、張開耳朵，更精准辨識究竟是誰在搧動破壞兩岸同胞感情，卻還做賊喊抓賊。

隨著融媒體的發展，年青世代已逐漸成為兩岸線上交流主體，主體意識與責任都很重要，通過網路社交平台充分表達意見、互動交流，彼此瞭解、消弭歧異，徹底澄清、開誠布公，共同維護理性健康的公共領域。讓多元聲音暨各種意見併陳，營造理想的言說情境，才能實事求是、就事論事，正確識讀媒介內容，不被誘導洗腦、催眠蠱惑，個個都是耳聰目明的守門人與過濾者，那兩岸就不會有太多人為的誤區與誤判。（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※