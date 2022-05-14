本土確診狂飆、疫情整備失控，陳時中卻投書外媒，要全世界看好了「台灣如何成功抑制疫情」。這篇大內宣暴露兩件事，其一，陳時中為了穩住自己的台北市長選情，已到了不得不睜眼說瞎話的窘境；其二，蔡政府所謂的「新台灣模式」已瀕臨失敗邊緣，落魄到得靠出口轉內銷的大內宣勉強支撐。

世界衛生組織在本月12日統計，會員國全球單日新增67.5萬確診；同一天，台灣確診數高達6.5萬，占比9.6%，將近1成。而在5月9日，台灣確診數甚至超越所有國家，排名世界第一。

台灣之所以突然從防疫模範生走向另個極端，追根究柢，就在於整個中央政府被清零幻影沖昏了頭，僅用極少資源，投入後疫情時代所該備齊的防疫物資。虛度2年的結果，就只能被迫要民眾赤手空拳與病毒共存，落得要快篩劑缺快篩劑、要藥品缺藥品、要病床缺病床，再多的醫療量能，也擋不住不成比例的暴增確診。

當民眾開始意識到政府根本就沒準備好與病毒共存，主政者卻企圖趁兵荒馬亂之際，分贓快篩劑採購標案給綠友友；被抓包後，又把快篩劑採購不足的責任甩鍋在野黨。此情此景，看在排隊買快篩劑、苦等PCR、染疫後又拿不到藥的民眾眼裡是情何以堪？

更甚者，被證明從未超前部署的蔡政府與陳時中，眼見從神壇跌落，從口袋掏出的應急法寶，竟是投書《華盛頓觀察家報》，自吹自擂「台灣如何成功抑制疫情」。令人感嘆，新台灣模式怎會淪落到只能靠大內宣來自我安慰。

人民身陷水深火熱，執政者若只想以政治公關當防疫武器，相信民意如流水，不僅陳時中個人將難以轉戰台北市長，年底的大選也注定將成為教訓蔡政府的民怨出口。