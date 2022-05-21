疫情連日來既沒有稍緩也還沒有看到頂峰所在，每天都有8萬以上的本土病例和近50名的死亡數字，各醫療院所大喊醫護吃不消，醫療量能已瀕臨崩潰邊緣，只有指揮中心好整以暇，每天報著沒有一絲感情的確診和死亡數字。真的是地方忙爆，中央瞎指揮。

這兩天，疫情已經突破百萬，最嚴重的還是雙北市，只見柯文哲和侯友宜每天不斷地和中央哀哀求告，而陳時中卻一副高高在上，看似一切都準備妥當為由，四兩撥千金的給打了回去。從快篩劑到給藥不足，作業流程大亂，到幼童找不到醫院而死亡，指揮中心都可以怪到地方。

這兩天染疫者暴增，許多民眾都等不到居隔通知書，侯友宜表示和中央反映了一個多月已經忍無可忍；黃珊珊也說，居隔陳情案件已經近萬，中央的自主填報系統沒有防呆機制。面對地方急如火，中央卻如進入癡呆狀態，以不變應萬變。直到地方喊破喉嚨，唐鳳新系統才調整，還說要到25日才上線，這就是「有政府，會做事」、「有政府，請安心」的蘇內閣作風。民眾還沒病死先被氣死。

篩檢量能不足的問題從政府宣布「共存政策」就開始引爆，已經快半個月了，民眾淒風苦雨下大排長龍，指揮中心才慢吞吞的於21日在松山機場新設一座大型篩檢站，蘇貞昌終於大駕光臨出場「視察」，陳時中還說，「地方忙，就由中央來幫忙。」柯文哲卻說，若事前知道要在此設置大型篩檢站，他一定反對，篩檢站不應該為設而設，中央根本就是瞎指揮。

從柯文哲和侯友宜的防疫作為，以及陳時中的反應看來，中央真的是該忙不忙，不該忙卻來幫倒忙。不知道是指揮中心不夠專業，還是雙北的首長不是執政黨。