【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月18日，立法院司法及法制委會協商攸關警消勤務制度的「公務員服務法」、「公務人員保障法」，協商前我參加工時改革聯盟舉辦「終結過勞要入法，加班拒絕換嘉獎」記者會，與立院其他三政黨的委員，共同訴求工時基準要明確入法、加班換行政獎勵走入歷史。黨團協商結論，主席黃世杰委員裁示，行政機關應提出具體試算、回復委員提問，擇期繼續協商。

本次協商考試院版本幾乎沒有任何改變，目前正在進行的各輪班制試辦，也與現實差距甚大。例如偵查隊、派出所主管，每周60小時，但主管根本是責任制、隨傳隨到，所謂的試辦幾乎都是數字遊戲的！考試院的大員們，實在應該要瞭解第一線的實際情況。

行政部門加班換獎勵，陋習從未間斷，從過去56小時換一支嘉獎變成40小時，代表警消過勞業務包山包海，但保訓會竟然錯認這是警消獎勵氾濫。美國1974年修改的公平勞動標準法，就納入警察正常工時40小時，超過也要照倍數算加班費，不可以用補假代替加班費，人總在協商前一日晚間，才提出66億元加班費的試算，但仍是未比照勞基法1.33倍、1.66倍計算。工時數字入法有什麼難？臺灣落後美國50年，連參酌外國立法例，提案修法抄都不會？

另外，3月30日司法及法制委會審查本法案時，通過提案要求研議放寬1,7000元的加班費上限，要求警、消、獄等輪班制人員適職業安全衛生法，由勞檢機構檢查，確保勤務裝備及設施環境合乎職安等，我也會在後續協商繼續爭取。

作者為立委、前警大教授

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