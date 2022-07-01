大陸先前因檢測發現孔雀石綠等禁藥，暫停輸入台灣石斑魚，接著台灣白帶魚、竹莢魚驗出新冠病毒暫停輸入，近日澳門則驗出台灣芒果帶新冠病毒，緊急銷毀100公斤。

類似事件接踵而至，處理並不難，只要我方徹底檢測問題所在，「有病治病，沒病強身」，最終必能消弭禍根；但偏偏民進黨官員患了大頭病，總是第一時間指責中共刁難，這樣能解決問題嗎？

澳門官方指台灣一批芒果上月29日輸入時測出新冠陽性，澳門市政署隨即銷毀並暫停業者進口1周。對此食藥署長吳秀梅說，全球只有中國在檢驗食品外包裝是否有新冠病毒，病毒若能按此方式傳播，世界早已發布警訊，以此推斷大陸單方限制「不合理」。

吳秀梅的說法顯有待商榷。首先，「一國兩制」下，港澳貿易自行其是，澳門的作法並非北京指示的，吳秀梅不會連這點都不知吧？今年2月香港食安中心測出巴西進口冷藏牛肉及波蘭冷藏豬皮外包裝含病毒，也是全數銷毀。

其次現階段確無證據顯示外包裝病毒具傳染性，但嚴格把關食安不正是為民眾生命把關？芒果銷毀後農委會都還沒查驗，吳秀梅就直指對方「不合理」，暗諷對岸打壓。看來又是別人的錯，自己永遠沒錯。

但這也不能怪吳秀梅，衛福部長陳時中在大陸檢出白帶魚、竹筴魚含病毒暫停出口時，不也反駁對岸要給證據，別設貿易障礙。「一家人不說兩家話」，吳秀梅看來更青出於藍。

進出口檢疫各國標準容有不同，但做好食安把關是第一要務，也符合世貿SPS協定的精神。奉勸官員們，多做實事少點口水吧！