曾被法國總統馬克宏形容為「腦死」的「北大西洋公約組織」（NATO），在俄羅斯入侵烏克蘭的威脅之下展現了空前的韌性與團結，剛落幕的領袖峰會通過「2022戰略概念」，勾勒未來政治及軍事使命；掃除瑞典與芬蘭加入的最後障礙，NATO進一步東擴；首度邀日、澳、韓、紐與會，建構印度太平洋與歐洲大西洋的連結。面對表面豐碩的外交成果，美國拜登總統躊躇自滿地說，「這是一次歷史性的NATO峰會」，「美國領導世界處於空前有利的地位」。

雖然俄國是「對聯盟安全最重大與直接的威脅」，NATO峰會充分反映出拜登的終極目標在建構跨越歐亞、太平洋及大西洋的反中聯盟網路，只是拜登同時挑戰俄、中兩大戰線，是高風險政治操作，歐洲國家有所遲疑。NATO首度在戰略概念中納入中國，將中國的脅迫性政策定位為「對歐洲大西洋安全的系統性挑戰」，這是NATO的共識，卻也是現實政治妥協的結果。

NATO會員國試圖掌握相互牽制的複雜關係，小心翼翼避免過於煽動、挑釁的用詞，如法國與西班牙等堅持稱中國為「挑戰」而非「威脅」；歐盟2019年的「戰略展望」就視中國為「系統性對手」，此次NATO延續使用「系統性挑戰」，比起美國動輒形容中國為「最嚴重的威脅與挑戰」要溫和得多；另外，NATO秘書長史托騰伯格強調「中國不是敵人」，也是為雙方關係保留空間。

拜登政府在國際場域擅打「台灣牌」，透過多邊或雙邊會談強調台海和平與穩定的重要性，提高國際社會對中共的壓力，但NATO未來十年的戰略藍圖中並未觸及最敏感的台灣問題，只是由史托騰伯格口述，「中共大幅增強其軍事力量，包括核子武器，霸凌鄰國，威脅台灣」。

這些細膩、微妙的外交動作及文字透露了歐洲國家仍希望保持相當程度的戰略、外交「自主權」，其中最關鍵因素在於，對歐洲國家而言，中、俄的威脅本質有很大的差異性，美、歐與中關係涉及的國家利益也有區隔，最終仍是回歸國家利益及實力的考量。

在NATO峰會，美國更率先承諾進行數十年來最大的軍事擴張，在歐洲維持10萬名駐軍，在波蘭設立永久性前進指揮所、駐防在西班牙羅塔海軍基地的驅逐艦增為6艘，派遣兩個F-35中隊進駐英國等，而北約的快速反應部隊也將從目前的4萬名擴編為30萬。

面對俄羅斯的軍事侵略，美國加強對烏克蘭的軍事援助及NATO軍力自然贏得喝采，但相形之下，拜登政府喊得震天價響的「轉向亞洲」、「印太戰略」仍停留在紙上談兵，缺乏具體行動，加深了「重歐輕亞」的刻板印象，無論對於印太地區的盟邦、夥伴、甚至對手發出的是矛盾、困惑的訊息。

以台灣為例，自2019年以來，美國歷屆政府批准170億美元對台軍售，但未交付項目高達142億美元，美國最近擴大對烏克蘭軍援及歐洲軍力部署，必然排擠到對台軍售及美國在印太地區的軍事態勢。外交部以「樂見北約展現全球視野」回應NATO的新版戰略概念，顯示民進黨政府似乎仍無法看清此事對台灣的效應。