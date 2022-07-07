立陶宛與美國自1922年建交至今滿一百年，立國國會為慶祝立美長遠深厚邦誼，規劃於今天以「自由」為主題進行研討會。外交部發言人歐江安表示，駐美國代表蕭美琴大使帶團偕同外交部政務次長曾厚仁、立法院波海三國友好協會主席邱志偉委員及林靜儀委員共同前往參與盛會。

歐江安說，立陶宛去年與我國建立更緊密的實質夥伴關係後，遭到中國的外交、經濟脅迫施壓，包括美國在內的國際民主夥伴團結一致，同聲譴責中國的威權霸凌並聲援台立友誼。此次我國受邀出席該項紀念活動，彰顯台、美、立三國作為理念相近夥伴，彼此相互扶持、共同捍衛民主自由普世價值的珍貴情誼。

歐江安指出，為堅定回應立國國會盛情邀請，並傳達台灣與立陶宛、美國及其他國際理念相近夥伴團結一致的決心，政府特指派與立、美兩國國會交誼深厚的駐美國代表蕭美琴大使，偕同外交部政務次長曾厚仁、立法院波海三國友好協會主席邱志偉委員及林靜儀委員共同前往參與盛會。

歐江安表示，蕭團長等人除將代表我國政府祝賀立美建交百年外，並將分別於「歐洲自由與完整」、「為自由奮鬥之全球場域」等研討會場次發表演說，分享台灣經驗，與現場各國政要、國會議員及學研領袖互動交流，藉此展現台灣與國際民主夥伴共同維護和平、自由及民主的堅定決心，以及我國不畏威權政體的脅迫，鞏固民主陣營團結韌性的堅毅勇氣。