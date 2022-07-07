「回不去了！」是很多人緬懷過去的口頭禪，但是美國最高法院最近的4項判例，卻顯示過去是回得去的。

這4個判例是：一、今年6月，先是最高法院判決公共場所攜槍是公民的權利。二、推翻1973年保護婦女墮胎權的羅訴韋德案（Roe v. Wade）等判例，也就是否定女人天生就有權利決定是否墮胎。三、限制環保署（EPA）規範火力發電廠排放碳的權力，表示只有國會制定法令後，行政機關才有此權力。四、政府不得干預學校從事宗教活動。《華爾街日報》分析指出，種種跡象顯示，保守主義新時代已然降臨，與20世紀晚期的自由派司法傳統分道揚鑣。

美國最高法院最重要職責是解釋憲法，由於州及聯邦都可能制定違背憲法的法律，等於上訴最後一關。最高法院等於憲法的發言人，最高法院規定由首席法官1人和法官8人組成，而這9位法官掌對憲法解釋權，充分影響美國的政經及社會走向。

別的國家，甚至很多美國人都認為，美國大法官這些判例食古不化如恐龍法官，時代已經進展到此，怎可能有這樣的判決。因此贊成墮胎者，反對持槍支者及環保人士紛紛到最高法院前示威，6位保守派大法官甚至收到死亡威脅，最高法院都派出警衛保護他們的安全。

其實這個問題具有多層次，媒體當然第一個反對，但是媒體是否真正代表美國民意，由於美國傳統媒體已大部分被自由派所壟斷，他們當然要反對這些保守的大法官，最近這些媒體還創造出新名詞，不再分左派（自由派）及右派（保守派），而稱作進步派和傳統派，也就是前者跟得上時代，後者是老頑固。

其實美國傳統派也並非是食古不化，他們是有整套隨著基督教而來的價值觀，強調個人獨立、不靠政府，人生來有人權，甚至胚胎還在母腹時。因此政府不能管到如持槍、言論自由，這類政黨屬性如歐洲的保守黨及美國共和黨。所謂進步派，就是要自由，例如墮胎自由，但在經濟上傾向大政府主義，主張政府要給福利、保護環境等，這類政黨屬性如英國的工黨、美國民主黨。

而大法官的設置就是三權分立的表徵，希望能在立法、行政外有個長久穩定的力量，不受選民左右，因此大法官是終身職。目前美國有6席保守派大法官，占穩固多數，大部分保守派大法官50～60多歲，因此他們任職到2040年代，甚至更久，對美國政治、社會、文化、經濟來說，影響深遠。

美國重回保守道路，也許不是壞事，美國這2、30年來的自由主義，讓很多維護傳統的人憂心，孩童從小就要被教導，性別不重要，洗手間不必分男女，墮胎不是壞事，女性應有自主權，引發男女關係隨便等社會問題。東亞各國仍有儒家倫理的約束，美國這些標準已蕩然無存。

只是美國還有大法官來保持傳統，在現代元素中加入傳統文化。台灣的民進黨卻一味模仿美國，標榜進步價值，這次美國大法官打臉這些進步價值，顯示進步價值也是種意識形態，是相對的，而不是絕對的。例如最近考試院將廢除高普考中的公文考試，很多民進黨人士一再呼籲大學考試不要考國文，甚至廢除國文考試。其實都是在去中國化，有明顯的政治操作痕跡。

對台灣另一個啟示是，美國還有司法做為維護正義的最後一道防線的保障，而不致淪為政治工具，使民選總統操控司法。目前台灣政黨擅於操縱司法，對國家會產生長遠的傷害，一旦人們失去對司法的信心，也會喪失對國家的信心。

（作者為資深媒體人）