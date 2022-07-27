台大27日召開學術倫理審定委員會會議，原應出席為己辯白的民進黨桃園市長參選人林智堅竟落跑去參加桃園市商業會活動，反倒一直揹黑鍋的余正煌坦蕩到場說明，且公開聲明絕無抄襲，凸顯林智堅缺席理由無他，就是沒勇氣面對抄襲醜聞。

余正煌現任職調查局，目前攻讀台大國發所博士班，其博士論文指導教授陳明通是國安局長，既是上級長官也是碩士論文口試委員之一。當陳明通一再公開為林智堅打包票論文絕無抄襲，有如影射他先發表的論文抄襲林智堅，上級長官如此顛倒是非，壓力之大可想而知。

民進黨原本如意算盤把論文門打成藍綠惡鬥，以「醜聞說」鬥臭審定會召集人蘇宏達，再祭出拖延戰術迴避審查，沒想到余正煌會拋出震撼彈，不但把相關事證交予審定會，同時展現道德勇氣，公開聲明論文均按照學術規範自行撰寫，沒有任何抄襲情事，等同敬告國發所學弟林智堅及指導老師陳明通，不要再不實陳述。

林智堅接連陷入論文門及球場門風暴，論文門其誠信已遭質疑，耗資12億的新竹棒球場千瘡百孔，沒驗收就開賽導致4名中職球員受傷，惹怒了廣大球迷，一場政治剪綵秀成了選情大災難，更暴露其自豪的五星級市政金玉其外，禁不起檢驗。

林智堅是蔡總統力挺的小英男孩，即使「雙門夾殺」人格與政績都已崩毀，行政院長蘇貞昌無視綠營基層「換堅」聲音，依然睜眼說瞎話「不要以訛傳訛」。慣性硬拗的民進黨堅持全黨護一人，難怪高嘉瑜爆料黨內憂北北基桃竹選情「一屍五命」，看來一語成讖。