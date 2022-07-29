繼「全黨等一人」之後，民進黨又上演「全黨救一人」！林智堅「論文門」事件愈演愈烈，隨著余正煌發出聲明稿，其律師表明余才是原創，「抄襲」風波眼看將成風暴。林智堅與其用一百個謊去圓一個謊，不如勇敢面對事實，承認錯誤，既可止血，又能獲得社會一定的寬容。硬拗只會葬送政治生命，最後葬送自己黨的九合一大選。

林智堅「論文門」近期不斷登上新聞排行榜，儼然成為台灣社會茶餘飯後最熱門的話題。之所以熱門，實因情節高潮迭起，一波未平一波又起。抄襲事件7月初被爆料後，林智堅面對質疑的回應既不紮實且破綻百出，不斷為自己開脫，以致每遭揭穿後又被打臉，既難堪，更讓民進黨陷於被動。

整體來說，民進黨犯了兩個低級錯誤。首先，認定只是選舉攻防，頭過身就過。何況一手掌握網軍，何懼之有？綠委黃世杰就輕蔑表示，「炒冷飯民眾不會有感」，不當一回事。但別忘了，學歷真偽充斥台灣政壇，已令人極端反感。前有小英之鑑，後有高雄市長補選的李眉蓁事件。若真要比較，李眉蓁事發後3天宣布放棄學位，林智堅呢？

民進黨第二個判斷錯誤是抹煞學界尊嚴，置學術倫理於不顧。小英剛上台時的「卡管」事件讓人倒盡味口；如今貴為國安局長的陳明通，又護航林智堅到斧鑿斑斑。論文事件調查才剛起步，綠營卻質疑台大社科院院長蘇宏達的公正性。相較綠營上下吃乾抹淨，民眾觀感又怎會好？

民眾眼睛是雪亮的。民進黨選舉時擅長政治操作，面對學界還要政治干涉，如此想止血，恐比登天還難。