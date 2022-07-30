儘管蔡英文總統力挺林智堅，而且也在官邸誓師力戰到底，於此同時，「換堅」的聲音卻也沒有稍歇，「一屍五命」的陰影更讓被點名的參選者剉咧等。林智堅的論文門似乎一時之間難了，如果林智堅硬撐到底，這個議題就將伴隨著他到選舉終了。

有了蔡英文的力挺，林智堅似乎更有底氣，硬拗了這麼多天，終於願意面對台大學術倫理會的審查了。林智堅首度在臉書公開給學倫會資料，然而，所提供的7筆資料中，4筆是有關指導老師陳明通的投稿和聲明，基本上和論文本身的內容無關，其他的3則是有關研究計畫和口試申請，和內容也無關。

林智堅要說明的是他的論文內容無涉抄襲，也就是他不是抄襲自余正煌的，上述的7筆資料看來都只是無關痛癢的周邊資料，如何能說服台大學倫會？台大社科院首任院長許介鱗也站出來，期盼教授們拿出學術良知，勇敢處理，其實說的就是要有面對政治壓力的勇氣。

可以想見，目前正在進行一場蔡英文和台大的較量，如同當初拔管案一樣，也就是政治強壓學術的歷史重演。當初為了不讓管中閔就任台大校長，蔡政府使盡所有的力量，全黨一致連同網軍力攻，最後賠了3個部長，還是沒能把管中閔拉下來，甚至是造成2018選舉大敗的主因之一。

林智堅的論文門，是否能像蔡英文的論文門這麼容易過關？是蔡英文太高估了自己的權力威勢，還是太低估學術界仍存有風骨？這場較量最後會鹿死誰手？林智堅才是關鍵，而誠實面對自己，永遠是最佳的選擇。