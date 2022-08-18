日前的Outbreak2022街舞大賽上，Bgirl劉清漪斬獲中國首個世界霹靂舞頂級賽事冠軍。中國霹靂舞再次立於聚光燈下。

霹靂舞起源於上世紀70年代紐約布朗克斯區街頭，是街舞的一種，並從巴西戰舞、體操、中國武術等吸取了相關元素。快速移動腳步、倒立定格、高難度旋轉……這些典型動作使霹靂舞獨具色彩。

上世紀80年代，「霹靂舞」潮捲中國。美國電影《霹靂舞》為這項舞蹈在中國招來一眾擁躉。彼時孫紅雷還是「東北舞王」，面孔樂隊的歐洋還在「羅馬隊」霹靂舞隊。然而，隨著搖滾等新潮來襲，熱舞「前浪」漸漸消褪。

2020年，霹靂舞因被確定為2024年巴黎奧運會正式比賽項目，又重歸中國大眾視野。

巴黎奧組委主席托尼•埃斯坦蓋曾言「希望舉辦一屆獨具創新、更接近年輕群體、更有都市氣息、更能走向場外的奧運會」。霹靂舞作為街頭文化的代表盛行世界，而其動作既有難度，又可標準化計分，具備與奧運接軌的條件。

霹靂舞將登奧運賽場，牽引著中國霹靂舞的命運。國際舞台的肯定，讓霹靂舞以朝氣蓬勃的姿態同中國主流文化再次交匯，這距上次已近40年。

嚴格來說，上世紀80年代流行於中國的「霹靂舞」，是多種街舞類型的雜糅體，譬如「太空步」就屬於機械舞而非霹靂舞動作。入奧的霹靂舞則是名為breaking的單一舞種，涵蓋大量地板動作，也有人譯作「地板舞」。

兼具競技性與藝術性，引領時尚潮流，越來越多的人看見霹靂舞的閃亮。

例如，中國高校正逐步將霹靂舞納入教育體系，北京體育大學已於2020年開始設立霹靂舞實驗班，面向全國招生。霹靂舞進入高校，不僅能帶動科學訓練、運動康復等霹靂舞相關研究，也為增加練舞者基數提供了契機。愛好者不必躊躇於興趣和從業的二元對立，顧此失彼，霹靂舞運動員、教練員、高校老師等職業，都可成為未來發展選擇。

7月21日，《中國體育舞蹈聯合會大眾街舞運動水平等級標準》出版發行新聞發佈會在北京舉行，這意味著霹靂舞者等街舞愛好者有了更明確、統一的學習指導。

街頭文化登堂入室，是否會削減其獨立新銳風格？

2021年，第十四屆全運會霹靂舞項目女子冠軍賽在南京舉行，圖為河南選手劉清漪在比賽中。（中新社）

霹靂舞自誕生起即蘊含多元文化基因，正是超越現狀、兼收並蓄成就其今日風靡。據聞經典技巧「風車」(windmill)，即吸納了少林功夫中躺地掃腿翻轉起身的動作。且霹靂舞的內核乃源自生命內部的能量，從北美東海岸延伸至全世界，自由、熱烈、奔放的情感無分種族，橫亙時空。作為情感表達方式的霹靂舞，自然常「舞」常「新」。

如今，霹靂舞以新的方式回歸中國主流視野，掀起復古新潮。即使所指不同，「霹靂舞」之名，仍將人們帶回80年代，放映出一代人充滿律動的集體記憶，以及曾經張揚、年輕的自己。而借助奧運這一國際大舞台，在舞者的輾轉騰挪間，東西文化的交流也必將再結新果。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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