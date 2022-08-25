審計部的報告顯示，衛福部將新冠疫苗採購資料列為「絕對機密」，要封存30年才能解禁，此事引發輿論大譁，外界愈看愈覺得其中必有貓膩，否則蔡政府為什麼要死死捂住？封存30年，恰好可以躲過刑法的30年追訴期，陳時中是要給自己發一塊免罪金牌嗎？

規避監督 違法濫權

疫苗一直是台灣防疫出包最多的一環，從疫情評估錯誤、國際購買不足、政治干預BNT採購、強渡關山護航高端、兒童疫苗到貨落後，在在都受到爭議。因此，有關採購決策、疫苗選擇、劑量金額到廠商談判條件、會議記錄等等，都應該接受國會與大眾的檢視。但立委們拿到的資料，卻高達2/3被塗黑，關鍵數據全部看不見，因為被衛福部列為「絕對機密」。這種規避國會監督、也逃避法律追訴的行為，已經是嚴重的違法濫權。

根據《國家機密保護法》，「絕對機密」只適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項」，包括造成他國以軍事力量敵對我國、使軍事作戰遭受到全面挫敗、造成全國性暴動、中斷我國與他國邦交等，請問哪一項是和疫苗有關？區區疫苗，到底是會怎樣危及國安？既然疫苗事項不符條件，將之核定為絕對機密，就明顯是在濫權，蔡政府不能執法者自行違法。

之前已有太多問題啟人疑竇，現在衛福部蓄意阻擋外界的目光，更是顯得心虛。前衛福部長陳時中辯稱買賣合約簽保密條款是國際通例，不簽就買不到疫苗。問題是，即使簽保密條款，其中應有例外規定，例如要向法院與主管機關揭露，也是國際通例，否則所有想貪汙的人都可以放心大撈特撈了。

防疫指揮官王必勝也說，我國疫苗採購的保密協定從5到7年不等，這和30年差了好大一截，30年後現在政壇高層恐怕大多已經作古，就算有弊案也無從追查了，陳時中把疫苗事項列為絕對機密，是想保護自己，還是整個臭不可聞的貪瀆鏈？

在引發各界撻伐後，陳時中又狡辯說沒有「保密」，而是「保存」資料30年，這更是胡扯，因為二者語義完全不同，衛福部把資料塗黑、官員對價格三緘其口，都是在進行保密而非保存的動作。陳時中質問哪個國家有公布疫苗採購價格，立委找出日本的資料，陳時中又辯稱「世界不是只有日本」，但網友又查到聯合國兒童基金會網站上的各國資訊，狠狠打臉陳時中。就算是軍事採購之類的機密預算，立法院也可以用機密方式審議，陳時中死捂著不讓看，恐怕更證明了有掀開來好好追究的必要。

踏著屍體 進軍北市

由於疫苗政策失當，去年死了800多條人命，今年兒童疫苗到貨不及，也折損了許多小生命。疫苗決策的失當，關係著人命，也關係著人民納稅的血汗錢，其中若有行政疏失，甚至政商勾結的貪瀆弊案，都應該全部攤在陽光下，該查的查、該罰的罰。社會不能接受民進黨政府把全部資料列為機密，然後逍遙法外不受監督制裁。如果執政者可以把自己違法亂紀的事都藏在機密的保護傘下，人民的生命財產還有保障嗎？

從對高端的刻意維護，到「綠友友」們火速取得快篩劑核准，甚至出現黑心快篩，衛福部的決策一直深受爭議；大筆大筆的錢流向了誰的口袋，政壇更是流言四起。陳時中此時還繼續為高端護航，說價格不公開是要保留將來在國際上的競爭力。問題是，高端疫苗之所以缺乏國際競爭力，不是因為價格，而是政府讓高端用「免疫橋接」省略第3期試驗，以至於難以取信國際。政府為高端浪擲了多少錢，有沒有政商勾結等貪瀆情事，不應該接受全民檢驗嗎？

前總統陳水扁日前質疑，陳時中是踏著近萬具屍體進軍台北市，這確實是事實。陳時中以為他可以頂著防疫光環參選，但民眾並沒有忘記他所有失當的防疫政策，以及近萬人的殞命。這種當指揮官當得霸道傲慢，滿口唬弄話術，對政策內容遮遮掩掩的人，台北市民能放心交付市政給他嗎？