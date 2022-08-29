搶攻中秋烤肉商機，寒舍艾麗酒店於中秋節連假在LA FARFALLA義式餐廳一連三天推出「柚見中秋」限定燒烤饗宴，半自助式雙人套餐每套3999元，可享輕活義饗沙拉吧及超豐盛海陸燒烤套餐，包含頂級美國牛肋骨排 26盎司、直烤海蝦等新鮮食材，由主廚親自料理的極品美饌，迷人炭烤滋味，省去奔波料理時間，優雅享受美食。

中秋佳節相聚團圓，少不了美饌佳釀作伴，LA FARFALLA義式餐廳推出中秋燒烤饗宴，半自助式雙人套餐每套3999元，主廚選用美國精選牛肋骨排26盎司，以爐烤手法封鎖肉汁，刷上特製醬汁反覆烘烤，外酥內軟，保有牛肉細緻肉質與豐厚油脂，香氣十足。

海鮮選用直烤海蝦及彈牙鮮嫩的炙烤透抽，鹹香海味裹上炭火香氣，增添鮮美滋味，再加上派對必吃吮指辣味雞翅，搭配爐烤彩椒、玉米及鮮甜多汁的杏鮑菇，多層次風味與經典燒烤美食，碰撞出特色中秋烤肉宴。除了中秋限定燒烤主菜外，套餐可另享輕活義饗沙拉吧，包含主廚湯品、義式冷肉火腿、起司拼盤、現拌蔬食沙拉、各式義式開胃小點、時令鮮果及繽紛甜點檯等。

為歡慶中秋佳節，LA FARFALLA義式餐廳更加碼推出優惠活動，凡於活動期間享用「柚見中秋」限定燒烤饗宴，拍下用餐畫面上傳至社群媒體，即可免費獲得中秋限定文旦調酒，以蘭姆酒及氣泡飲為基底，搭配香柚汁及新鮮文旦果肉，清新酸甜滋味，在歡愉氣氛下，舉杯共饗月圓溫馨團聚時刻。