中秋享用月餅及烤肉，恐引發心血管疾病及癌症！國泰金(2882)旗下國壽指出，近年慢性病及癌症患者持續攀升，健保難支應所有費用，建議及早規劃商業保險來補位健保，讓自己和家人即使罹病，也能無後顧之憂。

中秋吃月餅、烤肉，是許多人的必備活動。但月餅和烤肉攝取過多，血壓、血糖和膽固醇容易升高，增加心肌梗塞、中風等心血管疾病的發生率，且肉類長時間高溫加熱會產生致癌物質，若烤肉油脂滴到木炭，吸入的油煙也有致癌物，使罹患大腸直腸癌、肺癌、胃癌等癌症的風險大增。

為了每年都能健康地跟親友過節，民眾應即早規畫醫療保障，尤其心血管疾病患者若要選擇較好的治療，自費項目不容小覷，例如裝設塗藥的心臟支架需4-6萬元、生物性心臟瓣膜置換手術需10-15萬元，而以達文西機械手臂，進行冠狀動脈繞道手術，費用高達20-60萬不等。

癌症患者的醫療負擔更是沉重，根據2022年癌症希望基金會調查，75％病人須自費治療，項目多為標靶治療（53％）與免疫治療（13％），以大腸癌標靶藥物「癌思婷」為例，平均每年需75萬元；肺癌標靶藥物「妥復克」則需50萬、免疫治療三周約30、40萬元，一年下來，治療費、生活費動輒上百萬元，絕非一般家庭可以承受。

健保無法給付所有治療，所以商業保險尤其重要，國壽建議，住院險一天至少規畫3,000元日額，因健保僅給付3～6人病房費，升等至雙人或單人病房，可享較佳的休養環境，再搭配2000元保額的手術險、30萬計畫的實支實付險，以支應藥物、手術等自費項目，獲得較先進的治療。

而高風險族群或有家族病史者(如：癌症、三高等)，可優先選擇保障範圍大、有一次性理賠金的重大傷病險，建議保額至少200萬元，彌補立即性的龐大治療費及無法工作的財務損失。若是預算充足者，建議可再投保長照險每月保額4.5萬，享一次性及定期的理賠給付，讓患者安心養病外，也提供家庭穩定的經濟保障。