Zespri看準民眾偏好健康飲食，水果禮盒成新寵兒，因此讓奇異果禮盒也能配禮袋送人更顯誠意。（Zespri提供）

中秋佳節將近，伴手禮扮演著人與人之間情感的聯繫，家家戶戶也多以月餅相送，常衍生過剩且高熱量吃不消等問題，近兩年民眾也逐漸將「健康無負擔」納入選購的重要考量。奇異果品牌Zespri表示，奇異果外型圓滿，果肉飽滿多汁且營養價值極高，享受美味的同時也能享有健康。

傳統的中秋食品都較高油鹽糖、高脂及高膽固醇，享受了美味卻難兼顧健康，Zespri觀察，經過長達2年的疫情，現代人越趨重視健康，民眾收禮、送禮的首選也從傳統的月餅、點心禮盒，漸漸轉向以實用、健康為取向的中秋節禮物，水果禮盒也成為新寵兒，富含營養價值且高CP值的奇異果不僅接受度高，外型飽滿多汁也討喜。

Zespri原裝箱奇異果在各量販通路、超市、水果店及傳統市場販售。為了歡慶中秋，Zespri即日起推出不同設計禮袋搭配原裝箱奇異果贈送，在家樂福、大潤發、愛買（各通路的款式依現場為主），讓民眾中秋送禮「水擱大伴」，數量有限，送完為止。