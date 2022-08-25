最近，白宮印太事務協調總監坎貝爾發表措辭強硬的4項對台政策，令人奇怪的是，中國外交部發言人汪文斌的回應相對低調，並未直接駁斥坎貝爾的說法。

坎貝爾12日在記者會表示，拜登政府將提出4點對台政策。一、美國將與台灣展開一系列的經貿談判，華府並已擬定美台經貿談判的路線圖。二、台灣面對中國強大威脅，顯現不對稱戰力的不足，美國決定增強台灣的自衛能力。三、美國將採取「台海標準化海空通行行動」，以維持台灣海峽的自由航行與飛越權。四、美國將進一步強化在印太地區的軍事存在。美國在採取軍事行動之際，將會非常冷靜地進行。

顯然，坎貝爾對於中國大陸藉著對台灣的海空聯合軍演，將台海「內海化」以及壟斷台海中線的做法，並不以為然。他可能認為，如果美國不在印太地區維持強大的軍力，不僅台海會成為中國的內海，恐怕南海與東海也不保。

面對坎貝爾措辭強烈的4點對台政策聲明，汪文斌不僅對坎貝爾提出的4點對台政策隻字不提，而且也未對他強調的「強化台灣自衛能力」、「台海標準化海空通行行動」、「加強美國印太地區的軍事存在」加以反擊。

在17日的記者會中，汪文斌僅提出原則性的4點回應。一、在裴洛西事件中，美國挑釁在先，中國維權在後。二、破壞台海和平穩定的是美國，不是中國。三、對於美方一手製造的《台灣關係法》與「六項保證」，中國一向堅決反對；希望美國僅接受中美三大聯合公報。四、針對裴洛西事件，中國多次警告，美國卻未回應，北京說到做到的，拜登政府不應感到意外。他並暗示，只要中美兩國關係改善，自然可以恢復氣候變遷的談判。

汪文斌沒有衝著坎貝爾措辭強硬的談話進行直球對決，原因何在？其一是北京透過對台軍演已向美國傳達強烈的訊息，若是再對白宮官員的談話做出強勢表態，中美緊張態勢可能會呈現螺旋狀的攀升，不利兩國關係的未來發展。其二是習近平11月還會和拜登在20國峰會舉行場邊峰會，如果中方對白宮官員提出的對台政策聲明強硬表態，恐怕不利拜習峰會氣氛的營造。其三是坎貝爾對台政策聲明之中，北京最難因應的就是「台海標準化海空通行行動」，因為這是美國衝著中國將台海視為內海與壟斷台海中線的做法而來。

但若是中方僅針對其他三點表示不同意見，卻避開「台海標準化海空通行行動」的議題，可能會被視為避重就輕。因此，中國外交部僅針對原則性問題做出回應，卻不對白宮官員的對台政策聲明提出反擊，顯然是深思熟慮的做法。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）