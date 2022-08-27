台南市明德外役監逃犯林信吾狠殺2警，引發輿情沸騰，重刑犯林信吾何以能轉至外役監，又何以能不發布通緝，矯正署「逾假未歸」的脫罪之詞惹翻了群眾的怒火，即使法務部快刀斬亂麻把典獄長杜聰典調職，還是止不住這把燎原大火燒向法務部長蔡清祥身上。

法務部連日來被外界批評「尸位素餐」、「麻木不仁」等重話。蔡清祥說，對於現有死刑犯執行，只要法律程序完備是可以執行的，法務部會依法執行；外役監脫逃問題，已責成矯正署盡速查明原因及責任歸屬。換句話說，老問題早該解決，還沒解決的，因為無法解決。蔡清祥的這番話，3分卸責、7分擺爛。蘇貞昌還讚說「相當積極」。

目前還未執行的殺警死刑犯有3人，從判決定讞起算，拖延執行的時間都超過10年以上，若以案情發生的時間來看，王信福涉案的時間最久是1990年，如今都已是70多歲的老頭，被害人家屬苦等30年，都還沒辦法平復失去親人的痛苦，還要他們等多久？

明明刑法沒廢死，法院判死卻又不執行的最大的原因是來自廢死聯盟的壓力，蔡清祥無奈說「能執行的都執行了，未執行的38人都聲請釋憲中」；立法院長游錫堃也說「我反對判死刑，但殺警一定要判死刑」，凸顯台灣民心此刻義憤填膺又充滿矛盾的錯亂心態。

法務部長不能擺爛下去，要麼修法廢除刑法死刑，否則就應該執行死刑判決，為了附庸廢死的所謂「進步價值」，讓被害人家屬長期忍受失去親人、家庭破碎的痛苦，也讓殺人者心存僥倖之心，不殘忍嗎？台灣司法不需要鱷魚的眼淚，而是公平正義！